День фінансів: коли буде кредит на 90 млрд євро та де найкраще виходити на пенсію
Вівторок, 21 квітня. Де найкраще виходити на пенсію та що таке «ринок кандидата».
Кредит на 90 млрд євро
У Європейській комісії прогнозують, що перші виплати Україні в межах кредиту на 90 млрд євро можуть відбутися у другому кварталі поточного року.
Водночас рівень невизначеності у світі досяг історичних максимумів.
Об’єднання енергоринків України та ЄС
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12087-д, який передбачає об’єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу.
«Ринок кандидата»
Український ринок праці пройшов етап воєнного шоку 2022 року та перейшов у фазу масштабної структурної адаптації. Дефіцит кадрів наразі є не лише викликом, а й чинником, що стимулює зміни та модернізацію.
З 1 травня українці отримають оновлені платіжки
Тарифи на електроенергію та газ для населення залишаються чинними, однак для частини споживачів змінюється порядок нарахування.
На календарі — фінал квітня, і аналітики впевнені, що ми зараз перебуваємо у фазі валютного спокою. Про курс валют розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус банку» Тарас Лєсовий.
Перетин кордон на авто
В Україні з червня 2026 року у рамках проєкту «єЧерга» працюватиме електронна система перетину кордону для легкових авто.