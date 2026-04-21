День фінансів: коли буде кредит на 90 млрд євро та де найкраще виходити на пенсію Сьогодні 17:38

Вівторок, 21 квітня. Де найкраще виходити на пенсію та що таке «ринок кандидата».

Кредит на 90 млрд євро

У Європейській комісії прогнозують , що перші виплати Україні в межах кредиту на 90 млрд євро можуть відбутися у другому кварталі поточного року.

Також стало відомо, коли Україна перестане залежати від кредитів — прогноз МВФ до 2030 року

Водночас рівень невизначеності у світі досяг історичних максимумів: що в цих умовах може зробити Україна читайте за посиланням.

Об’єднання енергоринків України та ЄС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 12087-д, який передбачає об’єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу.

«Ринок кандидата»

Український ринок праці пройшов етап воєнного шоку 2022 року та перейшов у фазу масштабної структурної адаптації. Дефіцит кадрів наразі є не лише викликом, а й чинником, що стимулює зміни та модернізацію.

З 1 травня українці отримають оновлені платіжки

Тарифи на електроенергію та газ для населення залишаються чинними, однак для частини споживачів змінюється порядок нарахування. Всі деталі тут

🎥На календарі — фінал квітня, і аналітики впевнені, що ми зараз перебуваємо у фазі валютного спокою. Що відбувається з курсом валют — розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус банку» Тарас Лєсовий. Про це йдеться в новому відео

Перетин кордон на авто

В Україні з червня 2026 року у рамках проєкту «єЧерга» працюватиме електронна система перетину кордону для легкових авто -п одробиці тут.

Водночас в Україні почали знижуватися ціни на пальне. Хоча пишуть, що за місяць у світі закінчаться запаси нафти — думки експертів читайте тут.

До речі, в українському інформаційному просторі активно поширюють новини про нібито нові штрафи для власників квартир, які здають житло в оренду. Деталі — внизу у статті:

Найкращі країни для виходу на пенсію

Люди в усьому світі старіють. ОЕСР прогнозує, що до 2050 року 30% населення світу буде віком 65 років або старше. Тож в інофіграфіці ви можете побачити де найкраще жити на пенсії і чому так.

