Рівень невизначеності у світі досяг історичних максимумів: що в цих умовах може зробити Україна

Індекс невизначеності WUI у 2025-2026 роках досяг пікових рівнів

Глобальний індекс невизначеності (World Uncertainty Index, WUI) у 2026 році залишається поблизу історичних максимумів, перевищуючи показники періодів пандемії COVID-19, фінансової кризи 2008 року та терактів 11 вересня.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Глобальний індекс невизначеності, Інфографіка: Telegram Данила Гетманцева

Динаміка показника

У 2026 році глобальний індекс невизначеності сягнув найвищих значень із 1990 року. Зокрема, у І кварталі 2026 року показник становив 81 872 пункти. У IV кварталі 2025 року — 94 947 пунктів, у III кварталі — 106 862 пункти, у II кварталі — 80 038 пунктів.

Ці значення суттєво перевищують рівні, зафіксовані під час попередніх глобальних криз.

Під час пандемії COVID-19 у 2019−2020 роках індекс WUI досягав максимуму 55 685 пунктів. У період глобальної фінансової кризи 2008−2009 років показник зростав до 21 794 пунктів. На тлі війни в Іраку (початок у 2003 році) рівень невизначеності підвищувався до 34 455 пунктів. Після терактів 11 вересня 2001 року індекс становив 25 156 пунктів.

Таким чином, попередні кризи не призводили до таких високих значень індексу, як упродовж останнього року — з II кварталу 2025 року до І кварталу 2026 року, коли показник перебував у діапазоні 80−106 тис. пунктів.

Для порівняння, початок повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році спричинив зростання WUI до 29 344 пунктів.

Причини зростання невизначеності

Поточний рівень глобальної невизначеності зумовлений низкою чинників, зокрема складною геополітичною ситуацією, торговельними війнами та новими військовими конфліктами. «Саме тому слово „невизначеність“ все частіше лунає у звітах світових аналітиків, коли йдеться про майбутнє країн та їх економік. Як правило, високий рівень WUI призводить до падіння інвестицій, уповільнення світової економіки, зростання волатильності на фінансових ринках тощо», — зазначив нардеп, додавши, що це може тривати ще не один рік, оскільки має бути створена нова архітектура світової безпеки.

Що в цих умовах може зробити Україна

На думку Гетманцева, держава має піклуватися про інтереси наших громадян. І ключовим питанням у цьому контексті є досягнення справедливого миру.

«Українці мають право на гідне життя, на безпеку для себе і своїх дітей, бути впевненими у майбутньому на десятиріччя вперед. І саме тому важливо зробити усе можливе, щоб стійкий мир в Україні настав вже у 2026 році. Переконаний, що це пріоритет для всіх нас», — наголосив він.

