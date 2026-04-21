«Ринок кандидата»: як змінилася ситуація з роботою в Україні

Ринок кандидата – це нова реальність.

Український ринок праці пройшов етап воєнного шоку 2022 року та перейшов у фазу масштабної структурної адаптації. Дефіцит кадрів наразі є не лише викликом, а й чинником, що стимулює зміни та модернізацію.

Про це заявила директорка Державної служба зайнятості Юлія Жовтяк під час дискусії European Business Association на майданчику KSE Institute.

«Ринок кандидата» як нова реальність

Як зазначила Жовтяк, на ринку праці сформувалася нова модель взаємодії, де ініціатива дедалі більше переходить до шукачів роботи.

«Ринок кандидата — це нова реальність. Часи, коли роботодавці обирали кандидатів за десятками резюме, минули. Тепер шукач роботи „диктує“ умови. Гнучкість, менторство та індивідуальний підхід поступово стають не бонусами, а чи не єдиним шляхом закрити вакансію», — повідомила вона.

Водночас, за її словами, через мобілізацію та міграцію відбулося «вимивання» робочої сили, зокрема, чоловіків. Як наслідок — стрімке залучення жінок, ветеранів та людей старшого віку в сектори, де раніше вони були мало представлені — енергетика, аграрна сфера, логістика, транспорт.

Ключові тренди ринку праці

Серед основних тенденцій:

запит на стабільність і зміст роботи. Рівень заробітної плати більше не є єдиним визначальним фактором. Зростає значення стабільності роботодавця, соціальних гарантій (зокрема страхування та забезпечення житлом) і корисності праці;

гнучкість як базова вимога. Віддалена та гібридна зайнятість, а також гнучкий графік переходять із категорії додаткових переваг у стандартні умови;

переорієнтація і швидке перенавчання. Поступово зростає кількість людей, які змінюють професію, здобувають суміжні навички, входять у нові сфери «з нуля». Зростає роль коротких програм навчання, в тому числі неформального.

Жовтяк наголосила, що нинішні зміни мають довгостроковий характер.

«Надалі просто не буде. Ці зміни на ринку праці — не тимчасові труднощі, а нова реальність, дефіцит кадрів має структурний, а не ситуативний характер. Після війни конкуренція за людей лише загостриться», — додала вона.

У цьому контексті бізнесу варто бути партнером для своїх працівників: інвестувати у навчання персоналу, розвиток внутрішніх компетенцій та автоматизацію процесів, а також впроваджувати принципи адаптивності та інклюзії. Це будуть головні інструменти для залучення персоналу на найближче десятиліття.

За її словами, шукачам роботи варто орієнтуватися на безперервне навчання, розвиток мультифункціональних навичок і швидке опанування нових інструментів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.