День фінансів: іпотека для молоді, курс валют у лютому, умови відкриття рахунку в банку за кордоном — Finance.ua

День фінансів: іпотека для молоді, курс валют у лютому, умови відкриття рахунку в банку за кордоном Сьогодні 17:40

Четвер, 2 лютого. Скільки коштів від донорів Україна потребує щомісяця та як розподіляють електрику між регіонами.

Допомога від іноземних партнерів. У Міністерстві фінансів кажуть, що У Міністерстві фінансів кажуть, що Україна потребує близько 3 мільярдів доларів фінансування від іноземних партнерів щомісяця. Наразі український уряд має підтвердження про фінансування від ЄС та Сполучених Штатів близько 30 млрд дол. США на 2023 рік. Втім, залишається потреба ще у 10 млрд дол. США.

Додамо, що ЄС надав Україні військову допомогу на суму в майже 12 млрд євро — як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.

Санкції проти росії. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що десятий пакет санкцій Євросоюзу проти росії буде прийнятий до річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну — до 24 лютого. За її словами, санкції розмивають російську економіку. Енергетична ціна цього становить 160 млн євро на день. Фахівці KSE Institute очікують , що саме 2023 рік стане вирішальним для російської економіки.

Податок на розкіш. Мінекономіки оприлюднило перелік моделей автомобілів, що підпадають під так званий Мінекономіки оприлюднило перелік моделей автомобілів, що підпадають під так званий податок на розкіш у 2023 році. Так, у цьому році податок стягують із автомобілів вартістю понад 2,25 млн грн. У списку — 229 моделей автомобілів. Ідеться про такі марки, як Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW та Mercedes-Benz. Розмір податку — 25 тисяч грн.

До речі, у профільному «податковому» комітеті ВР законопроєкт про розмитнення в «Дії» рекомендували ухвалити за основу. Згідно з документом, найвигідніше буде розмитнювати новіші автомобілі, віком до 5 років. Так, для нових автомобілів вартість розмитнення може становити 9% від вартості, натомість за старенький Volkswagen Passat доведеться заплатити аж 63% від його вартості.

Іпотека для молоді. Із 1 лютого Держмолодьжитло оновило механізм іпотечного кредитування для молодих сімей. Житло можна взяти в кредит під фіксовану відсоткову ставку 7% річних терміном на 20 років. Перший внесок складає 6% вартості житла. Хто може претендувати на молодіжний кредит, Із 1 лютого Держмолодьжитло оновило механізм іпотечного кредитування для молодих сімей. Житло можна взяти в кредит під фіксовану відсоткову ставку 7% річних терміном на 20 років. Перший внесок складає 6% вартості житла. Хто може претендувати на молодіжний кредит, розповідаємо тут

Курс валют у лютому. Експерти кажуть, що Експерти кажуть, що ситуація на валютному ринку , яка сформувалася станом на початок 2023 року, дає підстави для стриманого оптимізму. Готівковий долар у лютому, ймовірно, становитиме 40 грн/$ та вище. Втім основним ризиком залишається геополітичний фактор. Будь-яка ескалація збільшуватиме невизначеність і тиснутиме на гривню.

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирев розповів про засідання ФРС США та ЄЦБ щодо відсоткових ставок та як це повпливає на курс валют в Україні. Крім того, експерт традиційно дає свій прогноз курсу долара та євро на тиждень.

Як розподіляють електрику між регіонами. В Укренерго спробували пояснити українцям, як відбувається В Укренерго спробували пояснити українцям, як відбувається розподіл електроенергії між регіонами. Якщо коротко, то найбільше електрики виділяють тому регіону, де розташовано багато важливих промислових підприємств та є велика густота населення.

Виплати ВПО. З 1 лютого змінили правила отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Ідеться про три тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для дорослих. Хто має право на отримання виплат — З 1 лютого змінили правила отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Ідеться про три тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для дорослих. Хто має право на отримання виплат — дізнавайтесь тут . Також на порталі Дія з’явилась автоматична послуга скасування статусу внутрішньо переміщених осіб. Раніше ця послуга була доступна тільки в застосунку.

Війна, розв’язана росією, змусила мільйони людей не тільки переїжджати в безпечніші райони України, але й покинути батьківщину та тікати за кордон. Сусідні країни привітно прийняли українських біженців і деякі закордонні банки запропонували їм спеціальні умови. У новому матеріалі Finance.ua зібрав докупи інформацію про те, як правильно відкрити рахунок у закордонному банку:

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