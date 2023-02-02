В Укренерго показали, як розподіляють електрику між регіонами — Finance.ua

В Укренерго показали, як розподіляють електрику між регіонами Сьогодні 16:03 — Енергетика

В Укренерго показали, як розподіляють електрику між регіонами, Інфографіка: Укренерго

Енергосистема України має суттєві пошкодження через постійні повітряні атаки з боку російських окупантів, унаслідок чого електроенергії не вистачає для покриття потреб усіх споживачів.

Про те, як визначаються ліміти для різних областей, пояснили в Укренерго.

Оператори системи розраховують доступні ліміти із врахуванням, скільки блоків електростанцій можуть виробляти електроенергію (усі великі ТЕС, ТЕЦ і ГЕС України пошкоджені), стану мережі, попереднього рівня споживання в цей період і низки інших параметрів.

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Головний принцип існування енергомережі — це те, скільки електроенергії вироблено, стільки ж має бути в цей момент спожито. Дисбаланс призводить до аварійних ситуацій.

Уявіть компанію дорослих, яка постійно замовляла на обід пиріг. Умова була — кожен свій шматок зʼїдає без залишку. Всі завжди були ситі. І довгий час ситуація виглядала так:

Василь (40 років, зріст 190 см, вага 100 кг, заробляє фізичною працею) — замовляв шматок, що складав 40% пирога;

Марія (20 років, зріст 170 см, вага 65 кг) — замовляла 20% пирога;

Михайло і Тетяна — традиційно зʼїдали по 15%;

найменший учасник обіду — Андрій — завжди був задоволеним шматком в 10%.

«Зазвичай господиня випікала для них пиріг вагою 1 кг. Але обставини змінилися і продуктів стало вистачати лише на 0,5 кг. Тож шматки усіх гостей зменшаться на 50% від замовлених, хоча у їх долі від цілого пирога це будуть все ті ж 40%, 20%,15% і 10%», — пояснили в Укренерго.

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Василь з прикладу — це регіони, де розташовано багато важливих промислових підприємств та є велика густота населення, тому там обсяги споживання значно більші.

«Зменшення або збільшення лімітів для кожної області залежить виключно від розмірів пирога — загального обсягу електроенергії, який здатні виробити українські електростанції після 13 ракетних атак та 15 атак дронами. І збільшити чиюсь частку у розподілі лімітів можна тільки одним шляхом — зменшивши частку когось іншого», — додали в пресслужбі.

Розподіл пирога, тобто електроенергії, відбувається так:

кожне обленерго подає в Укренерго загальний прогноз споживання по своїй області для розрахунку граничних обсягів споживання електроенергії із врахуванням міграційних процесів, релокації підприємств, фактичних змін в загальному рівні й структурі споживання та середньомісячньої температури по регіону;

Укренерго розраховує у відсотках питому вагу кожної області в загальному обсязі споживання;

ці відсотки розглядає Міненергетики, погоджує або вносить корективи.

після отримання лімітів обленерго розприділяє обсяг електроенергії для об’єктів.

«У січні після перевірки показників було виявлено, що деякі обленерго у своїх прогнозах враховували значно нижчі температури, ніж є в цьому сезоні, таким чином намагаючись збільшити свою частку (ліміти) у загальному обсязі споживання. Міненерго зауважило, що такі розрахунки не відповідають дійсності. Після перерахунку з оновленими даними температури ліміти були збільшені, але не на 30-50%, як пропонували обленерго, а на 3% — саме такою, за розрахунками міністерства, є тенденція до зростання споживання. Такий розподіл, з урахуванням актуальних даних, на сьогодні є найбільш коректним», — наголосили в Укренерго.

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