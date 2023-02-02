Податок на розкіш: за які авто доведеться заплатити у 2023 році — Finance.ua

Податок на розкіш: за які авто доведеться заплатити у 2023 році Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Податок на розкіш: за які авто доведеться заплатити у 2023 році

Мінекономіки оприлюднило перелік моделей автомобілів, що підпадають під транспортний податок (так званий податок на розкіш) у 2023 році.

Про це сказано на сайті міністерства.

Які авто підпадають під податок

У списку — 229 моделей автомобілів.

Ідеться про такі марки, як Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW та Mercedes-Benz. Повний список можна знайти за посиланням

Оподатковують автомобілі, які коштують понад 375 мінімальних зарплат. Так, у 2023 році податок стягують із автомобілів вартістю понад 2,25 млн грн.

Крім того, залежно від марки, під сплату підпадають автомобілі не старші за п’ять років.

Розмір податку

Розмір транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована — 25 тисяч грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню.

Транспортний податок сплачується до місцевих бюджетів. Про необхідність його сплати повідомляє місцева податкова служба. Після отримання у власників дорогих авто є два місяці для перерахування всього річного платежу.

Юридичні особи самостійно обчислюють суму транспортного податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого 2023 року зобов’язані подати контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

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