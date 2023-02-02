Іпотека для молоді: в Україні оновили умови молодіжного житлового кредитування — Finance.ua

Іпотека для молоді: в Україні оновили умови молодіжного житлового кредитування Сьогодні 09:06 — Особисті фінанси

Іпотека для молоді: в Україні оновили умови молодіжного житлового кредитування

Держмолодьжитло суттєво оновило механізм іпотечного кредитування молоді. Із 1 лютого такі кредити стали значно більш вигідними для молодих сімей.

Для цього змінений Порядок надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла.

Таке кредитування Держмолодьжитло здійснює на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки та на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 488 від 11 травня 2011 р.

Кредитування здійснюється за рахунок коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, сформованого Міністерством розвитку громад та територій України.

Умови кредиту і кому він доступний

Хто може претендувати на молодіжний кредит:

молода сім’я громадян України, де вік кожного з подружжя — до 35 років включно (або одинокі молоді громадяни такого ж віку);

сім’я (чи одинокі молоді громадяни), де чоловік або дружина є вченим віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук за умови, що вік іншого з подружжя не перевищує 35 років включно;

претендентом подана і зареєстрована заява-анкета;

особа, що претендує на кредит, перебуває на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (т. зв. «квартирний облік», його ведуть місцеві органи влади), або:

у кожного з членів молодої сім’ї відсутнє у власності житло, крім житла на території з Переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, або:

кожен член сім’ї володіє житлом, площа якого не перевищує 13,65 кв. м,

підтвердження особою своєї платоспроможності: після сплати щомісячного платежу за кредитом залишок середньомісячного доходу кандидата і повнолітніх членів сім’ї не може бути меншим за прожитковий мінімум на кожного члена сім’ї;

кандидат не належить до підсанкційних осіб.

Термін кредитування — до 20 років.

Фіксована відсоткова ставка на весь період кредитування — 7% річних.

Перший внесок сім’ї складає 6% вартості житла.

Площа житла, на яку можна отримати кредит, становить 52,5 кв. м на одинокого громадянина України чи сім’ю з двох осіб і 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Кредитування за молодіжною програмою здійснюється за чергою згідно з датою подання заяв-анкет від громадян. Інформація про місце громадянина в черзі та про рух черги розміщується на сайтах регіональних відділень Держмолодьжитла у відповідному розділі вкладки «Житлові програми».

На які об’єкти Фонд видасть кредит за цією програмою:

житло, збудоване не більше ніж 50 чи реконструйовано не більше 35 років тому;

житло, що будується.

Вибір об’єкта кредитування є вільним — родина самостійно шукає житло, яке планує придбати в кредит.

При цьому молодіжний кредит надається на будівництво чи придбання житла на всій території України, незалежно від місця подання кандидатом і реєстрації заяви-анкети.

Виняток — об’єкт кредитування не може перебувати на території, що входить до затверджуваного Мінреінтеграції Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Де зареєструватися для участі в програмі:

онлайн — через інтернет-сайти регіональних відділень Фонду,

особисто — у регіональних відділеннях Держмолодьжитла.

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