В ЄС порахували суму військової допомоги, яку Україна отримала від держав Євросоюзу — Finance.ua
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В ЄС порахували суму військової допомоги, яку Україна отримала від держав Євросоюзу

Казна та Політика
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В ЄС порахували суму військової допомоги, яку Україна отримала від держав Євросоюзу
В ЄС порахували суму військової допомоги, яку Україна отримала від держав Євросоюзу
ЄС надав Україні військову допомогу на суму в майже 12 млрд євро — як через Європейський фонд миру, так і на двосторонній основі.
Як повідомляє кореспондент «Європейської правди», про це заявив високопосадовець ЄС, що спілкувався з журналістами на умовах анонімності напередодні саміту Україна-ЄС.
«Ми наближаємося до показника в 12 млрд євро військової допомоги, яка була надана Україні — як через механізм European Peace Facility, так і на двосторонній основі», — сказав посадовець.
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Також, він нагадав, про безпрецедентний обсяг макрофінансової допомоги, яку ЄС надає Україні.
«18 млрд євро виділені на 2023 рік на умовах, які також є безпрецедентними для ЄС — кошти виділяються на 35 років, а країни ЄС самостійно виплачують відсотки та адміністративні витрати цієї позики», — сказав він.
«Це допоможе досягнути стабільності та передбачуваності для функціонування України протягом року», — наголосив європосадовець.
Нагадаємо, Європейський Союз 23 січня схвалив сьомий транш в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу Україні. Таким чином загальний обсяг військової допомоги Україні, виділеної за допомогою цього інструмента, зріс до 3,6 млрд євро.
За матеріалами:
Європейська правда
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