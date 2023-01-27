В ЄС збільшили термін дії економічних санкцій проти росії — Finance.ua

В ЄС збільшили термін дії економічних санкцій проти росії Сьогодні 15:03 — Світ

В ЄС збільшили термін дії економічних санкцій проти росії

Усі запроваджені проти росії економічні санкції за її агресію проти України продовжено на наступні шість місяців — до 31 липня 2023 року. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС.

Про це повідомили у самій Раді

Йдеться про всі обмеження, накладені на росію після її вторгнення до України. Перші з них були запроваджені ще у 2014 році — і відтоді їх регулярно продовжували. Після повномасштабного вторгнення ж вони були значно розширені.

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У Раді зазначили: санкції складаються «з широкого спектру секторальних заходів». Зокрема, обмежень проти:

торгівлі;

фінансів;

технологій;

товарів подвійного призначення;

промисловості;

транспорту;

предметів розкоші.

«Вони також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії в ЄС, відключення від системи SWIFT кількох російських банків. А також припинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних кремлем дезінформаційних ЗМІ», — розповіли в Раді.

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Загалом же найближчим часом же росію очікує посилення санкцій. За інформацією журналіста Рікарда Йозвяка, ЄС може затвердити новий — десятий — пакет обмежень до роковин повномасштабного нападу рф на Україну — 24 лютого.

«Десятий пакет санкцій ЄС щодо росії набуде чинності в перші роковини повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого... Перегляд цінової межі на російську нафту може відбутися в березні», — повідомив він.

Тим часом США планують протягом найближчих місяців передати на користь України частину конфіскованих активів росії. Відповідно до нещодавно ухваленого закону, робити це мають намір через Державний департамент.

«У майбутньому ми готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Хочу наголосити, що це порівняно недалекий розвиток подій», — розповів директор оперативної групи міністерства фінансів США з виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів Ендрю Адамс.

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