Японія посилює санкції проти росії — Finance.ua

Японія посилює санкції проти росії Сьогодні 14:35 — Світ

Японія посилює санкції проти росії

Японія вводить нові санкції проти російської федерації, які включають розширення списку заборонених на експорт товарів і замороження активів російських посадовців та організацій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.

«У світлі ситуації навколо України та для сприяння міжнародним зусиллям щодо забезпечення миру Японія запровадить заборону на експорт відповідно до інших великих країн», — йдеться у повідомленні Міністерства економіки, торгівлі та промисловості.

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Повідомляється, що новими санкціями Японія з 3 лютого забороняє поставки товарів 49 організаціям у росії, які можуть бути використані для посилення її військового потенціалу.

У Міністерстві уточнили, що вони включатимуть різноманітну продукцію від водометів, газорозвідувального обладнання та напівпровідникового обладнання до вакцин, обладнання рентгенівського контролю, вибухівки та роботів.

Крім того, Японія також заморозить активи трьох юридичних та 22 фізичних осіб у росії, включаючи авіабудівну компанію АТ «Іркут Корп», виробника зенітних ракет ММЗ «Авангард», заступника міністра оборони Михайла Мізінцева та міністра юстиції Костянтина Чуйченка, а також 14 промосковських осіб, пов’язаних із «анексією» частини південно-східної України.

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