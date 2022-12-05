Японія запровадила обмеження цін на російську нафту, за виключенням імпортованої з "Сахалін-2" — Finance.ua
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Японія запровадила обмеження цін на російську нафту, за виключенням імпортованої з "Сахалін-2"

Енергетика
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Японія запровадила обмеження цін на російську нафту, за виключенням імпортованої з "Сахалін-2"
Японія запровадила обмеження цін на російську нафту, за виключенням імпортованої з "Сахалін-2"
Японія запровадила цінову стелю на російську сиру нафту з понеділка, 5 грудня, за виключенням імпортованої з заводу «Сахалін-2».
Про це йдеться в заяві уряду, повідомляє Reuters.
Рішення було прийнято після домовленості між країнами G7 та Австралією в п’ятницю про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 дол. за барель у рамках останніх санкцій проти росії через її війну в Україні.
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Виняток щодо сирої нафти з далекосхідного російського проєкту «Сахалін-2», в якому японські енергетичні оператори мають частку після виходу Shell, було прийнято «у світлі енергетичної безпеки Японії».
У заяві додали, що про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають початися 5 лютого 2023 року, буде оголошено згодом.

Довідка Finance.ua:

  • 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн;
  • після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом — «Коаліція за обмеження ціни») запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з російської федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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