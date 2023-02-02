В Україні змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців — Finance.ua

В Україні змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

В Україні змінилися правила отримання грошової допомоги для переселенців

В Україні з 1 лютого змінили правила отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

«Внутрішньо переміщеним особам, які вже отримують грошову допомогу, не потрібно звертатися до органів соціального захисту населення або центрів надання адміністративних послуг для актуалізації даних на отримання щомісячної грошової допомоги на проживання, оскільки такі виплати будуть автоматично продовжені», — сказано в повідомленні.

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Ідеться про 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для дорослих.

Право на отримання виплат мають:

особи, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло і подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема, через портал «Дія»;

особи, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження або знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, спричинені агресією рф;

особи, які виїхали з населених пунктів, що внесені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих рф;

особи, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, станом на 24 лютого 2022 року;

особи, які повторно перемістились із тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

ВПО мають можливість отримати довідку внутрішньо переміщеної особи та подати заяву на отримання грошової допомоги на проживання за допомогою застосунку «Дія» або звернувшись до органів соцзахисту населення, в ЦНАП або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

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