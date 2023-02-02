2023 рік стане вирішальним для російської економіки - KSE Institute — Finance.ua

2023 рік стане вирішальним для російської економіки - KSE Institute Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

2023 рік стане вирішальним для російської економіки - KSE Institute

Фахівці очікують, що саме 2023 рік стане вирішальним для російської економіки.

Про це свідчить оновлений звіт про стан російської економіки за лютий 2023 року KSE Institute.

Експерти прогнозують суттєве скорочення доходів від нафти та газу, оскільки середовище стає дедалі менш сприятливим. Окрім того, у 2023 році реальний ВВП росії скоротиться на 6,1%, а у 2024 році економіка рф буде майже на 15% меншою порівняно зі сценарієм без війни та без санкцій.

Результати санкцій

Протягом 2022 року союзники України поступово запроваджували важливі санкції, зокрема обмеження на експорт російської нафти та природного газу.

Враховуючи, що Європа успішно знижує свою залежність від російського газу, ціни на енергоносії повертаються до рівня до вторгнення, а також знижуються обсяги експорту та видобутку вуглеводнів, KSE Institute прогнозує різке зниження доходів від нафти та газу у 2023 році.

Фінансування війни

Федеральному уряду дедалі складніше фінансувати війну в Україні. Вища сума видатків та зниження доходів призведуть до суттєвого зростання дефіциту державного бюджету — 6,5% у 2023 році та 6,1% у 2024 році.

У зв’язку з санкціями щодо ЦБ росії очікується, що це вплине на стабільність рубля, країні буде важко одночасно розв’язати проблеми монетарної та фінансової стабільності.

Економіка

Низькі темпи зростання продуктивності праці, як і раніше, будуть проблемою для російської економіки, а війна та санкції посилюють ситуацію. Оскільки росія тепер відрізана від важливих фінансових ринків, іноземних компаній вийшли з рф, а капітальні витрати витіснені витратами, пов’язаними з війною.

KSE Institute наголошує, що еміграція висококваліфікованих робітників також позначатиметься на потенційному зростанні в майбутньому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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