День фінансів: грант від США, ставки за мікрокредитами, польська модель оподаткування для у ФОПів — Finance.ua

День фінансів: грант від США, ставки за мікрокредитами, польська модель оподаткування для у ФОПів Вчора 17:50

Четвер, 21 вересня. Де в Україні продавати землю найвигідніше, та що відбувається на валютному ринку.

Ставки за мікрокредитами обмежать. Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт щодо додаткового регулювання ринку споживчих кредитів в Україні. Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт щодо додаткового регулювання ринку споживчих кредитів в Україні. Законопроєктом пропонується запровадити показник «денна процентна ставка за споживчим кредитом» та встановити максимальний його розмір на рівні 1% у день від загального розміру кредиту.

Фінмоніторинг PEPs. Рада також ухвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Рада також ухвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Законопроектом пропонується створити реєстр політично значущих осіб (РЕРs) та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг (замість трьох років).

Додамо, що Верховна Рада ухвалила 99,9% від усіх вимог Європейського союзу, виконання яких необхідне для початку перемовин про вступ України.

Грант від США. До державного До державного бюджету надійшли 1,25 мільярда доларів грантових коштів від США. Ці кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку. У 2023 році Україна вже отримала $9,7 млрд прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

«План України» на 50 млрд євро. Мінекономіки займається деталізацією чотирирічної програми Ukraine Facility, під яку Європейська комісія Мінекономіки займається деталізацією чотирирічної програми Ukraine Facility, під яку Європейська комісія пообіцяла надати Україні у наступні чотири роки 50 мільярдів євро допомоги у вигляді грантів і кредитів.

Ситуація на валютному ринку. За словами члена Ради НБУ Богдана Данилишина, на міжбанківському валютному ринку минулого тижня За словами члена Ради НБУ Богдана Данилишина, на міжбанківському валютному ринку минулого тижня зріс попит на валюту . НБУ продав рекордний з початку року обсяг доларів.

Як прогнозує економіст Володимир Дубровський, курс долара в Україні не зростатиме доти, доки є підтримка Заходу. За його словами, поступово офіційний курс відпускатимуть, але при цьому Нацбанк має достатньо інструментів, щоб не допустити сильних змін, і ситуація нормалізується.

Член Ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова такої ж думки. Вона зазначає, що на курс гривні у 2024 році найбільше впливатиме ситуація у сфері безпеки та оборони, а також обсяги зовнішнього фінансування, які отримає Україна.

До речі, в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповідає, які облігації купують українці, та дає прогноз курсу валют на тиждень:

Експорт зерна. Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що польська сторона готова до переговорів з Україною, щоб знайти вирішення проблеми, пов’язаної з українським зерном та ембарго, запровадженим Варшавою. Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що польська сторона готова до переговорів з Україною, щоб знайти вирішення проблеми, пов’язаної з українським зерном та ембарго, запровадженим Варшавою. За його словами , Польща хоче допомогти Україні з транзитом. Але міністр зауважив, що це «має бути транзитом, а не за рахунок польських фермерів».

Водночас польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща зараз не постачає Україні жодного озброєння. «Ми більше не передаємо зброю Україні, тому що ми зараз озброюємо Польщу», — заявив він.

У свою чергу Словаччина погодилась скасувати ембарго на українське зерно.

Де в Україні продавати землю найвигідніше. За два роки в Україні продали понад 365 тисяч гектарів землі. Середні ціни За два роки в Україні продали понад 365 тисяч гектарів землі. Середні ціни за гектар землі коливаються від 39 до 45 тисяч гривень. Найдешевшою за весь час з моменту відкриття ринку стала земля на Херсонщині.

Допомога на повернення додому. Зміни до закону Lex Ukrajina, які уряд Чехії схвалив нещодавно, містять нове положення про допомогу українцям із Зміни до закону Lex Ukrajina, які уряд Чехії схвалив нещодавно, містять нове положення про допомогу українцям із добровільним поверненням додому . Допомога не передбачатиме виплати готівки, але включатиме купівлю квитків та оплату житла перед від'їздом.

Нова послуга у «Дії». У застосунку «Дія» У застосунку «Дія» запустили бета-тестування оплати штрафу за адміністративне правопорушення. Нова послуга дасть змогу сплатити штраф без купи паперів, походів до суду та банку.

Кількість підприємців в Україні. З січня 2022-го до липня нинішнього року кількість підприємців в Україні З січня 2022-го до липня нинішнього року кількість підприємців в Україні зросла на 37 тисяч . З початку війни було перевезено понад 840 підприємств, з яких понад 660 відновилися і зараз працюють.

Мінфін наразі вивчає можливість чергових змін щодо оподаткування малого бізнесу. Збираються розробити нові правила для ФОПів, основою для яких має стати так звана «польська модель». У новій статті Finance.ua розповідає, до чого готуватися підприємцям:

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