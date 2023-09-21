Мінекономіки підготує «план України» на 50 млрд євро — Finance.ua

Мінекономіки підготує «план України» на 50 млрд євро Вчора 10:45 — Казна та Політика

Мінекономіки підготує «план України» на 50 млрд євро

Мінекономіки займається деталізацією чотирирічної програми Ukraine Facility, під яку Європейська комісія пообіцяла надати Україні у наступні чотири роки 50 мільярдів євро допомоги у вигляді грантів і кредитів.

«Такі плани розробляють в Європі рік-півтора. У нас задача під час війни розробити його за три місяці. Це можливо єдино лише через співпрацю з усіма. Вже було проведень 23 засідання робочих груп із бізнесом — із понад 600 учасниками. 20 громадських організацій працюють і дають свої пропозиції. Аналітичні центри допомагають також», — заявив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

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Про це він заявив під час щорічного міжнародного форуму International Sustainability Forum 2023.

«Зараз Мінекономіки скеровує багато міністерств, щоб розробити „план України“. Це базовий документ на наступні 4 роки, під який ЄС дасть 50 млрд євро. Що насправді невелика сума. 50 млрд на наступні 4 роки, а тільки наступного року дефіцит бюджету буде мільярдів 40. Тому з цих 50 млрд одразу 18−20 млрд має піти в наступний рік. І їх мають подвоїти інші партнери», — зазначив Олексій Соболев.

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Весь зелений перехід це велика можливість для України, впевнений чиновник.

«Це одна з базових речей, яка зможе додати більш швидке відновлення української економіки, щоб за наступні 4 роки ми переросли свій ВВП до вторгнення. Один з прикладів це відновлювана енергетика, яку можна і експортувати, і використовувати в Україні», — сказав він.

«У нас будуть трубопроводи, по яких не буде ходити російський газ. Ми маємо зробити водневу стратегію і по ній йти. За допомогою зеленої енергетики і наших потужних річок будемо виробляти водень, який по цих трубах експортувати і використовувати у нас», — спрогнозував чиновник.

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В Україні є і величезні запаси залізної руди. «Регуляції ЄС кажуть, що не може бути незеленої металургії з 2026 року. Нам потрібно до цього року побудувати і заводи, і інфраструктуру, і держава має забезпечити режим для того, щоб зелена сталь (для ЄС. — Ред.) вироблялася в Україні. Або цю руду будуть везти з Бразилії чи Австралії. Навряд чи. Тому якщо ми зробимо гарну роботу, то ці електричні металургійні заводи будуть виробляти зелену сталь в Україні, а не європейські заводи будуть виготовляти її з нашої руди», — впевнений Олексій Соболев.

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