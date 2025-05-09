Білл Гейтс планує роздати 200 мільярдів доларів за 20 років — Finance.ua

Білл Гейтс планує роздати 200 мільярдів доларів за 20 років Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Білл Гейтс планує роздати 200 мільярдів доларів за 20 років

Американський мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс оголосив про плани роздати свої статки, що оцінюються у 200 мільярдів доларів, протягом наступних 20 років.

Про це повідомляє CNN.

Таке рішення він ухвалив, аби прискорити роботу свого Фонду над глобальними ініціативами в галузі охорони здоров’я, подолання бідності та боротьби зі смертельними інфекційними захворюваннями.

Гейтс, який у 2010 році запустив ініціативу Giving Pledge разом із колишньою дружиною Меліндою Френч Гейтс і інвестором Ворреном Баффетом, прагне надихнути інших мільярдерів жертвувати більшу частину своїх статків на благодійність. Станом на сьогодні, цю ініціативу вже підтримали понад 240 осіб.

«Коли я помру, люди будуть говорити про мене багато різних речей, але я твердо вирішив, що „він помер багатим“ не буде однією з них. У мене надто багато нагальних проблем, які потрібно вирішити, щоб утримувати ресурси, які можна було б використати для допомоги людям», — написав Гейтс у своєму блозі.

Протягом наступних двох десятиліть Фонд Гейтса планує зосередитися на трьох ключових напрямках:

зниження рівня материнської та дитячої смертності;

боротьба зі смертельними інфекційними захворюваннями;

виведення сотень мільйонів людей із бідності.

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На цей час статки Гейтса оцінюються у 108 мільярдів доларів, що ставить його на п’яте місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Проте до 2045 року він планує скоротити свій капітал на 99%, вклавши його у благодійні проєкти через Фонд Гейтса.

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