Білл Гейтс планує роздати 200 мільярдів доларів за 20 років — Finance.ua
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Білл Гейтс планує роздати 200 мільярдів доларів за 20 років

Фондовий ринок
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Білл Гейтс планує роздати 200 мільярдів доларів за 20 років
Білл Гейтс планує роздати 200 мільярдів доларів за 20 років
Американський мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс оголосив про плани роздати свої статки, що оцінюються у 200 мільярдів доларів, протягом наступних 20 років.
Про це повідомляє CNN.
Таке рішення він ухвалив, аби прискорити роботу свого Фонду над глобальними ініціативами в галузі охорони здоров’я, подолання бідності та боротьби зі смертельними інфекційними захворюваннями.
Гейтс, який у 2010 році запустив ініціативу Giving Pledge разом із колишньою дружиною Меліндою Френч Гейтс і інвестором Ворреном Баффетом, прагне надихнути інших мільярдерів жертвувати більшу частину своїх статків на благодійність. Станом на сьогодні, цю ініціативу вже підтримали понад 240 осіб.
«Коли я помру, люди будуть говорити про мене багато різних речей, але я твердо вирішив, що „він помер багатим“ не буде однією з них. У мене надто багато нагальних проблем, які потрібно вирішити, щоб утримувати ресурси, які можна було б використати для допомоги людям», — написав Гейтс у своєму блозі.
Протягом наступних двох десятиліть Фонд Гейтса планує зосередитися на трьох ключових напрямках:
  • зниження рівня материнської та дитячої смертності;
  • боротьба зі смертельними інфекційними захворюваннями;
  • виведення сотень мільйонів людей із бідності.
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На цей час статки Гейтса оцінюються у 108 мільярдів доларів, що ставить його на п’яте місце у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Проте до 2045 року він планує скоротити свій капітал на 99%, вклавши його у благодійні проєкти через Фонд Гейтса.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн. Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance.
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За матеріалами:
Корреспондент.net
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