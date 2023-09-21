Рада ухвалила 99,9% вимог ЄС. Далі естафета переходить Кабміну, — Арахамія — Finance.ua
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Рада ухвалила 99,9% вимог ЄС. Далі естафета переходить Кабміну, — Арахамія

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Верховна Рада ухвалила 99,9% від усіх вимог Європейського союзу, виконання яких необхідне для початку перемовин про вступ України.
Про це повідомляє голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.
Як відзначив Арахамія, сьогодні Рада завершила розгляд закону про національні меншини, а також розглянула в першому читання законопроєкт щодо політично значущих осіб.
«Це специфічний документ, і стосовно нього є багато дискусій, але я впевнений, що ми опрацюємо його і за декілька тижнів ухвалимо в другому читанні», — додав голова фракції «Слуга народу».
За його словами, парламент виконав свою «домашню роботу», у зв’язку з чим естафета передається Кабінету Міністрів. Водночас Верховна Рада готова допомагати уряду у всьому, де потрібна буде підтримка.

Вступ України до ЄС

Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після виконання низки умов наша країна зможе стати повноправним членом блоку. Наприклад, станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.
Як відзначила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, можливо, переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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