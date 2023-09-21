Порівняно з довоєнним рівнем кількість підприємців в Україні зросла на 37 тисяч — Finance.ua

Порівняно з довоєнним рівнем кількість підприємців в Україні зросла на 37 тисяч Вчора 09:30

Порівняно з довоєнним рівнем кількість підприємців в Україні зросла на 37 тисяч

З січня 2022-го до липня нинішнього року кількість підприємців в Україн зросла на 37 тисяч.

Про це розповіла заступниця міністерки економіки Надія Бігун в інтерв'ю Українському Радіо

Про кількість підприємців

«Ми переймалися питанням релокації, тобто вивозили підприємства у більш безпечні місця. Було перевезено понад 840 підприємств, з яких понад 660 відновилися і зараз працюють. У цьому році ми повернулися до питання, що евакуйовані підприємства, можливо, треба вже повертати на звільнені території, де менші загрози. А державні стимули, насамперед фінансові, мають бути спрямовані на відновлення економіки перш за все на тих територіях, які ми відстояли», — каже Надія Бігун.

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Отже, загалом — тренд позитивний.

«Якщо говорити про цифри, ми нещодавно порівнювали кількість зареєстрованих підприємців станом на січень 2022-го зі станом на липень 2023-го — і побачили зростання на 37 тисяч», — додала вона.

Про повернення підприємств на звільнені території

Коли підприємства виїжджали під час релокації, це була окрема програма. Частиною неї була навіть «Укрзалізниця», яка безкоштовно вивозила майно підприємств. Зараз такої програми з повернення немає, і це не означає, що всі, хто виїхали, мають повернутися.

Кожен бізнес сам визначає перспективи.

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«Ми створюємо окремі стимули, які спрямовані саме на деокуповані території. Якщо подивитися, приміром, на Харків, зараз там понад мільйон людей. Для них потрібна робота. Вони повернулися й готові відбудовувати домівки. А для бізнесу, який працював на цій території, потрібні більші стимули», — розповідає Бігун.

Про кредити та ґрантові програми

За зміни до урядової програми про доступні кредити «5−7-9» проголосували на минулому тижні. У цій програмі вже закладено механізм, що підприємці на звільнених територіях можуть отримати кредит на кращих умовах, аніж підприємці на інших територіях. Це дає більше шансів на виживання бізнесу у складніших умовах.

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«Також у нас є ґрантові програми. Майже рік працюють три види ґрантів, які можна отримати через портал „Дія“ у розділі „єРобота“. Це мікроґранти для маленьких локальних підприємств — до 250 тисяч гривень. Далі є ґранти для ветеранів та їхніх родин — до 1 мільйона гривень. І найбільші ґранти для створення переробних підприємств — до 8 мільйонів гривень. Саме ця ґрантова програма з переробки є найбільшою і сфокусована на те, щоб дати потужнішу підтримку підприємствам, які розташовані на „складних“ територіях», — розповіла заступниця міністерки економіки.

Понад 7 тисяч заявників отримали ґранти, більшість — це маленькі ґранти, їх понад 6,5 тисяч. А на великі ґранти з переробки маємо понад 500 заявок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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