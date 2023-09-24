Як у 2024 році виросте ЄСВ для ФОП 3-ї групи — Finance.ua

Як у 2024 році виросте ЄСВ для ФОП 3-ї групи Сьогодні 08:12 — Казна та Політика

Як у 2024 році виросте ЄСВ для ФОП 3-ї групи

У Верховній Раді зареєстрували законопроект із проектом державного бюджету на 2024 рік.

Податковий консультант Олександр Зарайський підрахував , як зміниться єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для ФОПів 3-ї групи згідно із даними цього документу (якщо його прийме парламент і він набуде чинності), передає Ain.ua.

Традиційно цей документ описує зміну усіх основних виплат та ставок, які працюють у державі, зокрема, і розмір мінімальної зарплати. Від неї залежить розмір єдиного соціального внеску ЄСВ, він також визначає розмір інших податків та зборів, які платять ФОПи, їхні річні доходи і таке інше.

Ставку єдиного податку на 2024 рік змінювати не будуть. А от ставки «мінімалки» піднімуть двічі:

з 1 січня 2024 року — до 7100 грн;

з 1 квітня 2024 року — до 8000 грн.

на момент публікації матеріалу «мінімалка» складає 6700 грн.

Від ставки мінімальної зарплати рахують мінімальний ЄСВ, який мають сплачувати ФОПи 3-ї групи (22%). Отже:

у січні-березні 2024 року — 1562 грн (на місяць);

у квітні-грудні 2024 року — 1760 грн (на місяць).

Також, згідно із прожитковим мінімумом, вказаним у проекті, річні ліміти доходів для платників єдиного податку трохи виростуть. Для 3-ї групи це буде 8 285 700 грн на рік.

Дотримуватись ліміту річного доходу для ФОПа важливо, адже це — одна із умов перебування на спрощеній системі оподаткування (якщо ліміт порушити, ФОП можуть перевести на загальну систему, із більшими податками і більш замороченою бухгалтерією).

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