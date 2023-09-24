Як у 2024 році виросте ЄСВ для ФОП 3-ї групи — Finance.ua
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Як у 2024 році виросте ЄСВ для ФОП 3-ї групи

Казна та Політика
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Як у 2024 році виросте ЄСВ для ФОП 3-ї групи
Як у 2024 році виросте ЄСВ для ФОП 3-ї групи
У Верховній Раді зареєстрували законопроект із проектом державного бюджету на 2024 рік.
Податковий консультант Олександр Зарайський підрахував, як зміниться єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для ФОПів 3-ї групи згідно із даними цього документу (якщо його прийме парламент і він набуде чинності), передає Ain.ua.
Традиційно цей документ описує зміну усіх основних виплат та ставок, які працюють у державі, зокрема, і розмір мінімальної зарплати. Від неї залежить розмір єдиного соціального внеску ЄСВ, він також визначає розмір інших податків та зборів, які платять ФОПи, їхні річні доходи і таке інше.
Ставку єдиного податку на 2024 рік змінювати не будуть. А от ставки «мінімалки» піднімуть двічі:
  • з 1 січня 2024 року — до 7100 грн;
  • з 1 квітня 2024 року — до 8000 грн.
  • на момент публікації матеріалу «мінімалка» складає 6700 грн.
Від ставки мінімальної зарплати рахують мінімальний ЄСВ, який мають сплачувати ФОПи 3-ї групи (22%). Отже:
  • у січні-березні 2024 року — 1562 грн (на місяць);
  • у квітні-грудні 2024 року — 1760 грн (на місяць).
Також, згідно із прожитковим мінімумом, вказаним у проекті, річні ліміти доходів для платників єдиного податку трохи виростуть. Для 3-ї групи це буде 8 285 700 грн на рік.
Дотримуватись ліміту річного доходу для ФОПа важливо, адже це — одна із умов перебування на спрощеній системі оподаткування (якщо ліміт порушити, ФОП можуть перевести на загальну систему, із більшими податками і більш замороченою бухгалтерією).
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За матеріалами:
Ain.Ua
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