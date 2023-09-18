В Україні можуть запровадити польську модель оподаткування ФОПів: подробиці від Гетманцева — Finance.ua

В Україні можуть запровадити польську модель оподаткування ФОПів: подробиці від Гетманцева Сьогодні 19:01 — Казна та Політика

В Україні можуть запровадити польську модель оподаткування ФОПів: подробиці від Гетманцева

Міністерство фінансів України спільно з Міжнародним валютним фондом розглядає модель оподаткування фізосіб-підприємців, яка була б цивілізованою, простою, прозорою, зрозумілою і давала можливість підтримувати малий бізнес, а не закривати очі на те, як «бавляться» з податками великі підприємства. Зокрема, розглядається польська модель оподаткування ФОП.

Про це в інтерв'ю для Новини. Live розказав голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що таке польська модель оподаткування ФОП

«Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як в Європі. Вивчивши приклади декількох країн, ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні», — повідомив Данило Гетманцев.

За його словами, єдиний податок в Україні перетворився з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу.

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Польська модель оподаткування ФОПів, по-перше, передбачає більший ліміт за операціями — 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн гривень. Крім того, різні види діяльності оподатковуються різними ставками податку. Наприклад, торгівля оподатковується податком 3%. Низьким податком оподатковується виробництво. А податки на послуги становлять від 12% до 20%.

Що це дасть бюджету України

Насамперед йдеться про справедливість оподаткування.

«Наша задача — відмежувати малий бізнес від середнього і великого. Це зараз основна проблема єдиного податку і системи оподаткування малого бізнесу. Всі виступають за підтримку малого бізнесу і створення для нього сприятливих умов. Але в жодному випадку не можна робити так, щоб великий і надвеликий бізнес штучно через схеми перетворювався на «малий», — застерігає Гетманцев.

На його думку, змінювати систему оподаткування ФОПів можна навіть під час війни.

Довідка Finance.ua:

з 1 серпня в Україні поновлено довоєнний порядок оподаткування бізнесу. За розрахунками Міжнародного валютного фонду, додаткові надходження податків до державного бюджету після відновлення довоєнного рівня податкових ставок для бізнесу мають становити близько 1,2 млрд гривень на місяць;

відновлення довоєнного формату податкового регулювання бізнесу є вимогою Міжнародного валютного фонду й одним з так званих маяків чотирирічної програми розширеного фінансування України на 15,6 млрд доларів. В рамках цієї програми Україна зобов’язалася перед МВФ відновити довоєнний рівень податків з 1 липня. Але згодом стало зрозуміло, що Верховна Рада не встигає ухвалити законопроєкт до цієї дати через велику кількість правок. Тож було вирішено, що довоєнний порядок оподаткування і перевірок бізнесу запровадять з 1 серпня.

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