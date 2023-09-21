Польща більше не постачає озброєння Україні — Finance.ua

Польща більше не постачає озброєння Україні
Польща зараз не постачає Україні жодного озброєння.
Про це повідомив польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький.
«Україна захищається від жорстокого нападу росії, і я розумію цю ситуацію, але, як я вже сказав, ми захистимо нашу країну. Ми більше не передаємо зброю Україні, тому що ми зараз озброюємо Польщу», — заявив він в інтервʼю телеканалу Polsat.
Водночас він зауважив, що Польща не має наміру перешкоджати роботі логістичного центру під Жешувом, через який надходить військова підтримка Україні.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Польща активно підтримує нашу країну. Вона прийняла мільйони українських біженців та надала чимало військової техніки та озброєння.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії Польща відправила Україні понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки. Крім того, у липні 2023 року ЗМІ повідомляли, що Варшава таємно передала Києву близько десятка гелікоптерів Мі-24.
У травні 2023 року міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив про передачу Україні 10 винищувачів МіГ-29. Раніше президент країни Анджей Дуда заявляв, що Варшава надасть Києву всі наявні МіГ-29.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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