В Україні обмежать ставки за мікрокредитами: ВР прийняла за основу законопроєкт — Finance.ua

В Україні обмежать ставки за мікрокредитами: ВР прийняла за основу законопроєкт Вчора 13:00 — Кредит&Депозит

В Україні обмежать ставки за мікрокредитами: ВР прийняла за основу законопроєкт

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт щодо додаткового регулювання ринку споживчих кредитів в Україні. Проєкт за основу підтримали 243 депутати.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Що зміниться

запровадити показник «денна процентна ставка за споживчим кредитом», визначити порядок його розрахунку та встановити максимальний його розмір на рівні 1% у день від загального розміру кредиту (близько 350% річних);

встановити вимоги обов’язкового зазначення у договорі про споживчий кредит інформації про денну процентну ставку (крім споживчих кредитів, виконання зобов’язань за якими забезпечено заставою/іпотекою або правом довірчої власності);

заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі про споживчий кредит;

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наділити НБУ повноваженнями встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальника, а також встановлювати додаткові вимоги до складових розрахунку денної процентної ставки;

зобов’язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту хоча б до одного з бюро кредитних історій, здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача;

заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін).

Довідка Finance.ua

раніше у НБУ заявили, фінансові компанії, що займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг вразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій;

у НБУ повідомили, що ставки за мікрокредитами фінансових компаній у середньому становлять 1500% річних. У НБУ пропонували обмежити ставки рівнем 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.



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