Ставки падають: в Україні оживає кредитування — Finance.ua
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Ставки падають: в Україні оживає кредитування

Кредит&Депозит
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Ставки падають: в Україні оживає кредитування
Ставки падають: в Україні оживає кредитування
В Україні оживає кредитування серед населення і бізнесу, а ставки по кредитах падають. За серпень кількість виданих підприємцям кредитів збільшилась на 0,7%, а населенню — на 2,9%. Йдеться про 3,5 млрд і 4,6 млрд грн відповідно.
Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на оперативні дані НБУ.
«Тренд з пожвавлення кредитування продовжується. Це є важливою ознакою відновлення споживчого та інвестиційного попиту та в цілому економічної діяльності», — зазначив нардеп.
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Зменшення ставок кредитування послідувало за зниженням облікової ставки НБУ, додав він. Так, середня ставка за кредитами у гривні знизилася:
  • юридичним особам (без овердрафту) — з 20,4% у травні до 19,1% у серпні;
  • за кредитами населення — із 36% до 34,7%.
Основним каналом видачі нових корпоративних кредитів залишається держпрограма «5−7-9», зазначив Гетманцев. За цією програмою з початку повномасштабної війни видано кредити бізнесу на 141,9 млрд грн.
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А важливим стимулом збільшення кредитування населення є державна програма єОселя (іпотека під 7%). Після її розширення у серпні було видано найбільшу кількість кредитів за місяць — 612 на 876 млн грн. Усього з початку дії програми у жовтні-2022 іпотеку оформило 3068 сімей, а сума виданих кредитів досягла 4,3 млрд грн.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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За матеріалами:
Обозреватель
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