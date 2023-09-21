Експорт зерна: у Польщі заявили про готовність до діалогу з Україною — Finance.ua

Експорт зерна: у Польщі заявили про готовність до діалогу з Україною Вчора 10:00 — Казна та Політика

Експорт зерна: у Польщі заявили про готовність до діалогу з Україною

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що польська сторона готова до переговорів з Україною, щоб знайти вирішення проблеми, пов’язаної з українським зерном та ембарго, запровадженим Варшавою.

«Ми чекаємо на такі переговори та готові до того, щоб такі переговори відбулися», — підкреслив він в інтерв'ю РАР

За його словами, Польща хоче допомогти Україні з транзитом. Але міністр зауважив, що це «має бути транзитом, а не за рахунок польських фермерів».

На його думку, все йде в правильному напрямку до того, щоб знайти спільне рішення. Міністр висловив переконання, що перелік продукції, забороненої до ввезення в окремі країни, має бути гнучким. Як приклад, він навів Болгарію, якій необхідний український соняшник — він може експортуватися в цю країну. Однак, за словами Телуса, це має бути рішенням на рівні ЄС.

«Я б волів, щоб це були постійні, довгострокові рішення, які запроваджує Європейський Союз. І це хороший напрямок», — сказав польський міністр.

Водночас заступник міністра економіки України Тарас Качка повідомив, що три країни ЄС, які запровадили заборону на експорт української агропродукції, готові розглядати механізм спільної верифікації та узгодження поставок, запропонований Україною.

«У понеділок ми представили наш план контролю експорту сільгосппродукції всім країнам-сусідам. Є дуже гарний відгук з боку Румунії та Болгарії, які досить позитивно відреагували, і не запровадили національних заборон. Інші три країни, зокрема Польща, теж уже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм, запропонований Україною», — пояснив заступник міністра в ефірі телемарафону.

УНІАН За матеріалами:

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