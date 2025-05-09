День фінансів: результати зустрічі у Львові, торгова угода США з Великою Британією, ключові виклики для бізнесу — Finance.ua
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День фінансів: результати зустрічі у Львові, торгова угода США з Великою Британією, ключові виклики для бізнесу

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У п"ятницю, 9 травня, в Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ коаліції зі створення спецтрибуналу для рф за злочини проти України.
Що вирішили міністри десятків країн після зустрічі у Львові. Глави МЗС та інші представники держав-учасниць коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України схвалили створення спецтрибуналу, посилаючись на Резолюції Генасамблеї ООН щодо агресії проти України та Віденсько-Ризьку заяву коаліції держав від 22 листопада 2024 року.
ЄС виділить €1 млрд для української оборонної промисловості. Верховний представник Європейського союзу Кая Каллас анонсувала виділення 1 млрд євро для української оборонної промисловості під час візиту до України у п’ятницю.
Трамп пригрозив росії новими санкціями. Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Вони обговорили конкретні кроки для досягнення миру.
Ключові виклики для бізнесу у 2025 році. Головний біль бізнесу — кадри та купівельна спроможність. 77% компаній бачать ключовим викликом на 2025 рік дефіцит кваліфікованих працівників, далі — падіння попиту й емоційне вигорання команд.
Скільки компаній планують наймати нових співробітників. Лише чверть бізнесів планує активне зростання у 2025 році, більшість обирає обережну або стабільну стратегію.
  • У яких сферах бізнес підняв зарплати, а кому став платити менше.
  • Також стало відомо, яка робота в Польщі найбільш високооплачувана.
Угода США з Великою Британією. Сполучені Штати Америки (США) уклали торгову угоду із Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, щодо яких запровадили мита. Про укладання угоди повідомив президент США Дональда Трамп у власній соцмережі Truth Social.
  • Золото, нафта та американські акції зросли після укладання торгової угоди між США та Великою Британією.
  • Велика Британія підготувала найбільший пакет санкцій проти 100 суден «тіньового флоту» рф.
Завдяки міжнародній допомозі резерви України досягли нового історичного максимуму. Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України досягли нового історичного максимуму — $46,7 млрд. За місяць вони зросли на 10,2% або $4,3 млрд. Попередній рекорд зафіксовано у грудні 2024 року — $43,8 млрд.
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За матеріалами:
Finance.ua
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