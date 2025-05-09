Ключові виклики для бізнесу у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ключові виклики для бізнесу у 2025 році

Особисті фінанси
33
Ключові виклики для бізнесу у 2025 році
Ключові виклики для бізнесу у 2025 році
Головний біль бізнесу — кадри та купівельна спроможність. 77% компаній бачать ключовим викликом на 2025 рік дефіцит кваліфікованих працівників, далі — падіння попиту й емоційне вигорання команд.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного robota.ua.
Загалом компанії реально оцінюють ситуацію та розглядають певні проблеми та труднощі як перепони для успішного й ефективного функціонування та розвитку бізнесу. Так, найбільший виклик для підприємств у 2025 році — дефіцит кваліфікованих кадрів і втрата талантів.
Також українські бізнеси стурбовані зниженням купівельної спроможності населення й емоційним і психологічним напруженням у команді.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua
Серед інших викликів для компаній: високий рівень податкового та регуляторного навантаження, впровадження штучного інтелекту та автоматизація, пошук нових ринків збуту, зростання конкуренції, кібербезпека та захист даних, адаптація до зміни формату роботи (гібридний/віддалений).

Сфери — драйвери зростання економіки у 2025 році

Ключовим драйвером зростання у 2025 році бізнес вбачає агро та переробку. Також у трійку напрямків входять будівництво, інфраструктура та виробництво. Цікаво та несподівано, що ІТ та технології — лише на 5 місці. Респонденти опитування також згадали про сфери енергетики та освіти й людського капіталу.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua

Інвестиційні пріоритети

У 2025 році український бізнес активно налаштований на інвестиції в різні напрямки — найбільше компанії готові інвестувати у штучний інтелект і розвиток команди. І всього 10% не планують інвестицій взагалі.
Згідно з результатами дослідження, найпопулярнішими інвестиційними пріоритетами українських підприємств, окрім впровадження ШІ, автоматизації процесів і професійного розвитку команди, є нові продукти та послуги, маркетинг і просування, а також розширення на нові ринки.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua

Роль штучного інтелекту

ШІ, безумовно, відіграє важливу роль у тому, яким український бізнес є сьогодні і яким він буде завтра. Але реальність є такою, що лише 14% бізнесів зараз активно використовують штучний інтелект у своїх процесах. Більшість компаній перебуває на етапі планування або розробки пілотних проєктів, а чверть бізнесів (26%) вважає технологію неактуальною для себе.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua
Всього 12% підприємств вважають, що вони відкриті до змін і мають високий рівень підготовки, а майже половина компаній (48%) зізнається, що команда потребує адаптації та додаткового навчання для роботи зі ШІ. До того ж 9% бізнесів відзначають, що частина команди опирається впровадженню ШІ, а третина компаній (31%) не може оцінити рівень готовності своїх співробітників до використання штучного інтелекту в бізнес-процесах.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua
Якщо говорити про сфери застосування штучного інтелекту в компаніях, то технологію сьогодні найчастіше розглядають для продажів, маркетингу та HR, рідше — для роботи з клієнтами, аналітики, операційної ефективності та інших напрямків. А от третина компаній поки не впроваджує ШІ зовсім.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua
Однак результати дослідження показують, що все ж таки компанії вбачають потенціал скорочення витрат за допомогою штучного інтелекту у 2025 році. Так, згідно з опитуванням, особливо актуальним це є в контексті скорочення ручної праці в операційних процесах, автоматизації внутрішніх звітів та аналітики, зниження витрат на маркетинг шляхом персоналізації, скорочення витрат на обслуговування клієнтів, оптимізації логістики та ланцюгів постачання.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems