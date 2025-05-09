Ключові виклики для бізнесу у 2025 році — Finance.ua

Ключові виклики для бізнесу у 2025 році Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Ключові виклики для бізнесу у 2025 році

Головний біль бізнесу — кадри та купівельна спроможність. 77% компаній бачать ключовим викликом на 2025 рік дефіцит кваліфікованих працівників, далі — падіння попиту й емоційне вигорання команд.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного robota.ua.

Загалом компанії реально оцінюють ситуацію та розглядають певні проблеми та труднощі як перепони для успішного й ефективного функціонування та розвитку бізнесу. Так, найбільший виклик для підприємств у 2025 році — дефіцит кваліфікованих кадрів і втрата талантів.

Також українські бізнеси стурбовані зниженням купівельної спроможності населення й емоційним і психологічним напруженням у команді.

Інфографіка: robota.ua

Серед інших викликів для компаній: високий рівень податкового та регуляторного навантаження, впровадження штучного інтелекту та автоматизація, пошук нових ринків збуту, зростання конкуренції, кібербезпека та захист даних, адаптація до зміни формату роботи (гібридний/віддалений).

Сфери — драйвери зростання економіки у 2025 році

Ключовим драйвером зростання у 2025 році бізнес вбачає агро та переробку. Також у трійку напрямків входять будівництво, інфраструктура та виробництво. Цікаво та несподівано, що ІТ та технології — лише на 5 місці. Респонденти опитування також згадали про сфери енергетики та освіти й людського капіталу.

Інфографіка: robota.ua

Інвестиційні пріоритети

У 2025 році український бізнес активно налаштований на інвестиції в різні напрямки — найбільше компанії готові інвестувати у штучний інтелект і розвиток команди. І всього 10% не планують інвестицій взагалі.

Згідно з результатами дослідження, найпопулярнішими інвестиційними пріоритетами українських підприємств, окрім впровадження ШІ, автоматизації процесів і професійного розвитку команди, є нові продукти та послуги, маркетинг і просування, а також розширення на нові ринки.

Інфографіка: robota.ua

Роль штучного інтелекту

ШІ, безумовно, відіграє важливу роль у тому, яким український бізнес є сьогодні і яким він буде завтра. Але реальність є такою, що лише 14% бізнесів зараз активно використовують штучний інтелект у своїх процесах. Більшість компаній перебуває на етапі планування або розробки пілотних проєктів, а чверть бізнесів (26%) вважає технологію неактуальною для себе.

Інфографіка: robota.ua

Всього 12% підприємств вважають, що вони відкриті до змін і мають високий рівень підготовки, а майже половина компаній (48%) зізнається, що команда потребує адаптації та додаткового навчання для роботи зі ШІ. До того ж 9% бізнесів відзначають, що частина команди опирається впровадженню ШІ, а третина компаній (31%) не може оцінити рівень готовності своїх співробітників до використання штучного інтелекту в бізнес-процесах.

Інфографіка: robota.ua

Якщо говорити про сфери застосування штучного інтелекту в компаніях, то технологію сьогодні найчастіше розглядають для продажів, маркетингу та HR, рідше — для роботи з клієнтами, аналітики, операційної ефективності та інших напрямків. А от третина компаній поки не впроваджує ШІ зовсім.

Інфографіка: robota.ua

Однак результати дослідження показують, що все ж таки компанії вбачають потенціал скорочення витрат за допомогою штучного інтелекту у 2025 році. Так, згідно з опитуванням, особливо актуальним це є в контексті скорочення ручної праці в операційних процесах, автоматизації внутрішніх звітів та аналітики, зниження витрат на маркетинг шляхом персоналізації, скорочення витрат на обслуговування клієнтів, оптимізації логістики та ланцюгів постачання.

Інфографіка: robota.ua

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