Завдяки міжнародній допомозі резерви України досягли нового історичного максимуму — Гетманцев Сьогодні 09:15 — Валюта

Завдяки міжнародній допомозі резерви України досягли нового історичного максимуму — Гетманцев

Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України досягли нового історичного максимуму — $46,7 млрд. За місяць вони зросли на 10,2% або $4,3 млрд. Попередній рекорд зафіксовано у грудні 2024 року — $43,8 млрд.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Графік: Данило Гетманцев

Основним чинником зростання резервів стали значні обсяги міжнародної фінансової допомоги. У квітні Україна отримала $6,1 млрд пільгового фінансування від Європейського Союзу в межах програм Ukraine Facility та ERA, а також кошти від інших міжнародних партнерів через механізми Світового банку. Додатково до резервів надійшло $0,2 млрд від розміщення валютних ОВДП і $0,7 млрд внаслідок переоцінки валютних активів.

Ці надходження компенсували витрати на валютні інтервенції НБУ ($2,2 млрд) — найнижчі з березня 2024 року — та виплати за державним валютним боргом ($0,6 млрд).

З початку 2025 року міжнародні резерви зросли на $2,9 млрд (+6,6%), а з початку повномасштабного вторгнення — на $18,9 млрд (+68,2%).

У перерахунку на імпортне покриття резерви забезпечують 5,6 місяців імпорту — що значно перевищує мінімально рекомендований рівень у 3 місяці. Поточний обсяг ЗВР повністю покриває всі заплановані валютні виплати за зовнішніми зобов’язаннями України упродовж наступного року (орієнтовно $41,6 млрд на кінець 2024 року).

Таким чином, міжнародні резерви залишаються достатніми для стабілізації валютного ринку та фінансування зовнішніх платежів у короткостроковій перспективі.

Водночас частина міжнародної допомоги на 2025 рік надходить авансом — як фінансовий буфер на випадок ризиків або непередбачених подій. Тож важливо використовувати ці кошти раціонально, щоб зберегти курсову стабільність і підтримати державні фінанси.

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