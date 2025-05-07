Історичний рекорд: міжнародні резерви перевищили $46 мільярдів — Finance.ua

Історичний рекорд: міжнародні резерви перевищили $46 мільярдів Сьогодні 17:01 — Казна та Політика

Історичний рекорд: міжнародні резерви перевищили $46 мільярдів

Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України становили $46,68 млрд. У квітні вони зросли на 10,2%.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку», — повідомили в Нацбанку.

Графік: НБУ

Динаміку резервів визначала низка чинників

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $6,35 млрд. З цієї суми:

$4,86 млрд — від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$1,29 млрд — від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку;

$192 млн — від розміщення валютних ОВДП.

Крім того, Україна отримала $992 млн відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.

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За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $517,9 млн, з яких:

$299,2 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

$169,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$49,4 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $82,1 млн.

2. Операції Національного банку на валютному ринку України.

У квітні порівняно з березнем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 17,1%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $2,21 млрд та викупив до резервів $17,5 млн.

3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $742,5 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

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