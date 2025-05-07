Історичний рекорд: міжнародні резерви перевищили $46 мільярдів — Finance.ua

Історичний рекорд: міжнародні резерви перевищили $46 мільярдів
Станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України становили $46,68 млрд. У квітні вони зросли на 10,2%.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
«Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку», — повідомили в Нацбанку.
Динаміку резервів визначала низка чинників
1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $6,35 млрд. З цієї суми:
- $4,86 млрд — від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $1,29 млрд — від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку;
- $192 млн — від розміщення валютних ОВДП.
Крім того, Україна отримала $992 млн відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $517,9 млн, з яких:
- $299,2 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $169,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $49,4 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $82,1 млн.
2. Операції Національного банку на валютному ринку України.
У квітні порівняно з березнем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 17,1%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку $2,21 млрд та викупив до резервів $17,5 млн.
Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵
3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $742,5 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.
Поділитися новиною