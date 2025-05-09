В Україні сертифікували першу вітчизняну машину для розмінування (фото) — Finance.ua
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В Україні сертифікували першу вітчизняну машину для розмінування (фото)

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В Україні сертифікували першу вітчизняну машину для розмінування (фото)
В Україні сертифікували першу вітчизняну машину для розмінування (фото)
Як повідомляє Міноборони, машина «ГАРТ 5100» — перший важкий дистанційний комплекс розмінування виробництва української інженерної компанії XTI Engineering, який пройшов процедуру державної сертифікації та вже готується до серійного виробництва.
Сертифікат видав Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.
Машина призначена для знешкодження різних типів мін та інших вибухонебезпечних предметів шляхом їх детонування та руйнування молотками ланцюгового агрегату або фрезою.
Це повністю вітчизняна розробка і виробництво. Всі етапи виготовлення здійснюються в Україні, що спрощує логістику, забезпечує швидке постачання, технічне обслуговування та ремонт.
Характеристики
Машина керується дистанційно на відстані від 600 м, що забезпечує безпеку оператора. За умови встановлення ретранслятора безпечну відстань можна збільшити до понад 1 км. Комплекс оснащений системою камер з широким кутом огляду.
За матеріалами:
Finance.ua
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