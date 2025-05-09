Скільки компаній планують наймати нових співробітників у 2025 році — дослідження — Finance.ua
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Скільки компаній планують наймати нових співробітників у 2025 році — дослідження

Особисті фінанси
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Скільки компаній планують наймати нових співробітників у 2025 році — дослідження
Скільки компаній планують наймати нових співробітників у 2025 році — дослідження
Лише чверть бізнесів планує активне зростання у 2025 році, більшість обирає обережну або стабільну стратегію.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного robota.ua.
Зазначається, що 20% компаній планують активний найм співробітників у 2025 році. Більшість бізнесів або обмежується вибірковим підбором (39%), або не змінює політику (34%). 7% компаній також зазначили, що вони планують скорочувати персонал у поточному році.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua
Щодо пріоритетних форматів роботи, ситуація залишається відносно стабільною: більше ніж половина компаній (60%) у 2025 році досі віддає перевагу офлайн-формату роботи. 32% бізнесів надають перевагу гібридному формату та лише 8% - повністю дистанційному.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua
Отже, якщо говорити про загальне відчуття бізнесу щодо 2025 року, то більше як половина опитаних компаній (53%) сприймає цей рік як напружений і непередбачуваний. 18% бізнесів вважають 2025 рік складним і потенційно переломним, 16% розглядають його крізь призму обережного оптимізму, а 13% відчувають стабільність без прориву.
Інфографіка: robota.ua
Інфографіка: robota.ua
Нагадаємо, Міністерство економіки України працює над розробкою Стратегії зайнятості населення. Складна ситуація на ринку праці потребує комплексних рішень, які допоможуть людям знайти гідну роботу і відновити стабільність на ринку праці.
За даними Центру економічної стратегії, активність на ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни. Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме залишається на близько 80% від середнього рівня 2021 року. Кількість нових вакансій практично припинила зростання і залишається на рівні 85−90% від 2021 року.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн. Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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