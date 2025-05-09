У яких сферах бізнес підняв зарплати, а кому став платити менше — Finance.ua

У яких сферах бізнес підняв зарплати, а кому став платити менше Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

У яких сферах бізнес підняв зарплати, а кому став платити менше

Медіанна зарплата в Україні зросла на 25% — з 17 200 грн у березні 2024 року до 21 500 грн у березні 2025 року.

Про це свідчить аналітика OLX Робота.

Топ-5 категорій із найбільшим зростанням зарплати:

Будівництво / Облицювальні роботи — +32%. Зарплата зросла з 21 500 грн до 28 500 грн.

Логістика / Склад / Доставка — +30%. Зростання з 19 200 грн до 25 000 грн.

Клінінг / Домашній персонал — +23%. З 8 500 грн до 10 500 грн.

Будівництво та ремонт — +23%. Ріст з 5 500 грн до 6 750 грн.

Роздрібна торгівля / Продажі / Закупки — +21%. З 16 500 грн до 20 000 грн.

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Попри загальну тенденцію до підвищення зарплат, деякі галузі демонструють іншу динаміку. У низці категорій рівень доходів залишився без змін або навіть знизився.

Топ-5 категорій зі спадом або відсутністю зростання рівня оплати праці:

Освіта / переклад — спад на 25% (з 10 000 грн до 7 500 грн).

Служба в Силах оборони — спад на 2% (з 72 000 грн до 70 800 грн).

Реклама / дизайн / PR — без змін, 0%.

Колл-центри / Телекомунікації — без змін, 0%

Початок кар’єри / Студенти — зростання лише на 1% (з 17 500 грн до 17 700 грн).

У 2025 році підтвердилась тенденція до зростання попиту на робітничі спеціальності, зокрема у сферах будівництва, логістики та побутового обслуговування. Це сприяє автоматичному підвищенню рівня заробітних плат через дефіцит кваліфікованих кадрів. Водночас сфери, залежні від державного фінансування або орієнтовані на фриланс, стикаються зі стагнацією або навіть скороченням доходів через нестабільність ринку та обмежені можливості фінансування.

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НБУ прогнозує зростання середньої мінімальної зарплати: Нагадаємо, Національний банк України в оновленому макропрогнозі допускає підвищення мінімальної зарплати вже наступного року.

у 2026 році — з 8 000 грн до 8 370 грн,

у 2027 році — до 8 950 грн.

За даними Мінекономіки, в Україні триває тенденція підвищення заробітної плати. Найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла з 37 946 грн на місяць до 52 457 грн. На другому місці — «Фінансова та страхова діяльність». В цій категорії середньомісячні зарплати зросли з 34 393 грн до 41 384 грн. Далі йде «Професійна, наукова та технічна діяльність», де зарплати зросли з 23 413 грн до 29 200 грн.

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