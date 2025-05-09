Золото, нафта та американські акції зросли після укладання торгової угоди між США та Великою Британією — Finance.ua

Золото, нафта та американські акції зросли після укладання торгової угоди між США та Великою Британією Сьогодні 12:14 — Фондовий ринок

Золото, нафта та американські акції зросли після укладання торгової угоди між США та Великою Британією

Американські акції зросли, оскільки інвестори вітали нову торговельну угоду, укладену між США та Великою Британією. Перша торгова угода США спровокувала ралі на Волл-стріт, у результаті основні американські індекси ненадовго зросли більш ніж на 1%. Золото зросло в ціні, зливки торгувалися вище за $3324 за унцію.

Про це пише Reuters.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,62% до 41,368.45 пункти, індекс S&P 500 виріс на 0,58%, до 5,663.94, а Nasdaq Composite зріс на 1,07%, до 17,928.14.

Індекс акцій малої капіталізації Russell 2000, орієнтований на внутрішній ринок, зріс на 1,9%, закрившись на найвищому рівні з 2 квітня, дня, коли мита були спочатку оголошені.

Індекс пасажирських авіаліній S&P 500 закрився підвищенням на 5,4%, керований зростанням на 7,2% акцій компанії Delta Air Lines після того, як міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що двигуни Rolls-Royce британського виробництва надходитимуть до США без сплати мита.

Золото зросло у пʼятницю, 9 травня, після тижня різких змін. Зливки торгувалися вище за $3324 за унцію і зросли майже на 3% за тиждень.

Нафта продовжила зростання, оскільки ринок цими вихідними звернув увагу на торгові переговори між США та Китаєм після того, як президент Дональд Трамп оголосив про угоду з Великою Британією. Brent піднялася вище за $63 за барель після зростання на 2,8% на попередній сесії, а West Texas Intermediate наблизилася до $60.

Нагадаємо, Трамп і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер 8 травня оголосили про укладання обмеженої двосторонньої торгової угоди, яка залишає в силі 10-відсоткові мита Трампа на британський експорт, незначно розширює доступ до сільськогосподарської продукції для обох країн і знижує заборонні мита США на експорт британських авто.

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