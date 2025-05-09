Трамп після розмови з Зеленським пригрозив росії новими санкціями — Finance.ua

Трамп після розмови з Зеленським пригрозив росії новими санкціями Сьогодні 10:01

Трамп після розмови з Зеленським пригрозив росії новими санкціями

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 8 травня, провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Вони обговорили конкретні кроки для досягнення миру.

Зеленський підтвердив: Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні, але очікує від росії згоду на цю пропозицію.

«Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від росії на згоду із цією пропозицією», - повідомив Зеленський.

За його словами, також обговорювалися, конкретні кроки, які можуть бути зроблені заради миру.

«Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню», — наголосив президент України.

Зеленський розповів, що Трамп підтвердив прагнення до завершення війни й готовність допомагати. Очільник Білого дому також підтримує необхідність припинення вогню.

Зеленський і Трамп привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство між Україною та США. За словами українського президента, це «по-справжньому історичний документ, який відкриває багато нових можливостей для співпраці».

Трамп пригрозив новими санкціями

Дональд Трамп після розмови з Володимиром Зеленським закликав «в ідеалі» до 30-денного безумовного припинення вогню, яке повинно привести до мирної угоди.

Американський лідер сподівається, що рішення про таке перемирʼя ухвалять і будуть дотримуватися. За його словами, перемовини з росією та з Україною тривають.

Трамп підкреслив , що якщо припинення вогню не буде дотримано, США та їхні партнери запровадять подальші санкції. Він також наголосив, що залишиться відданим забезпеченню миру.

«Як президент я залишаюся відданим справі забезпечення миру між росією та Україною разом з європейцями, і цей мир буде тривалим! Це перемир’я має стати кроком до укладення мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я готовий долучитися в будь-який момент, якщо мої послуги знадобляться», — наголосив Трамп.

Раніше очільник Білого Дому погрожував запровадити масштабні санкції проти росії, зокрема й банківські, і нові мита, допоки не буде припинення вогню і мирної угоди з Україною.

Трамп також заявляв, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.

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