Яка робота в Польщі найбільш високооплачувана — Finance.ua

Яка робота в Польщі найбільш високооплачувана Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Яка робота в Польщі найбільш високооплачувана

Як показують нові дані уряду Польщі, на території країни нині проживає близько 1,55 мільйона громадян України. 22% від загальної кількості українців у Польщі проживає в в столиці Варшаві. На другому місці Вроцлав, де мешкає 12% українців.

Нагадаємо, українці сплатили найбільше податків у Польщі за 2024 рік. Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.

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Також в Польщі з 2025 році мінімальна заробітна плата та мінімальна погодинна ставка зросли.

З 1 січня 2025 року застосовуються такі розміри:

мінімальна заробітна плата — 4 666,00 злотих брутто (збільшення на 366,00 злотих порівняно з попереднім роком),

мінімальна погодинна ставка: 30,50 злотих брутто (збільшення на 2,40 злотих).

Про те в яких професіях високий заробіток, повідомляє foodcom.pl.

Найбільші заробітки

Програміст — лідер в ІТ-індустрії

Професія програміста користується постійним попитом на польському ринку праці вже багато років. Завдяки розвитку технологій, інтернет-систем, мобільних додатків та штучного інтелекту, програмісти стали великими гравцями в багатьох компаніях.

Залежно від договору (трудовий договір, B2B), зарплати в ІТ-індустрії в Польщі можуть коливатися від 15 000 до 30 000 злотих на місяць. Найкращі програмісти, особливо ті, що працюють у міжнародних компаніях та в секторі машинного навчання, можуть розраховувати на ще вищі зарплати.

Фінансовий директор

Є однією з найпрестижніших професій у Польщі, особливо у великих компаніях та корпораціях. Люди на цій посаді відповідають за управління загальними фінансами організації, створення прогнозів, аналіз фінансових результатів та прийняття стратегічних інвестиційних рішень.

Середня зарплата фінансових директорів у Польщі коливається від 15 000 до 35 000 злотих на місяць. У випадку з найбільшими організаціями або міжнародними компаніями зарплати можуть сягати ще вищих сум.

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Міжнародний товарний трейдер

Одна з професій, що найшвидше розвиваються та стають дедалі популярнішими в Польщі, — це міжнародний торговець товарами. Він торгує товарами на міжнародних ринках, включаючи енергетичні ресурси, метали, сільськогосподарську продукцію та інші товари. У 2025 році ця позиція стає дедалі важливішою, оскільки глобалізація ринку та зростання торгівлі роблять торгівлю сировинними товарами фундаментальною частиною економіки.

На середню зарплату в Польщі на цій посаді впливають різні фактори, тому, залежно від досвіду, зарплата на посаді міжнародного торговця сировинними товарами варіюється, але зазвичай значно вища за середній показник по країні.

Менеджер — керівник організації

Менеджери — це ще одна професійна група, яка користується великим попитом та має високі заробітки. Управління командами, проектами та процесами в організації — це дуже відповідальна роль. Залежно від галузі та компанії, заробіток менеджерів може коливатися від 12 000 до 20 000 злотих на місяць.

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер у 2025 році все ще користується високим визнанням та має високі заробітки, особливо у великих організаціях та міжнародних компаніях.

У 2025 році медіанна зарплата головного бухгалтера в Польщі становитиме 10 000 злотих. У випадку людей з багаторічним досвідом роботи та роботою у великих компаніях, зарплати значно вищі.

Адвокат — захисник у світі права

Адвокати в Польщі досі користуються великим престижем та мають високі заробітки. Такі особи представляють клієнтів у цивільних, кримінальних та комерційних справах, а також консультують з питань, пов’язаних з адміністративним та сімейним правом.

У 2025 році адвокати з власною юридичною фірмою можуть розраховувати на винагороду від 12 000 до 30 000 злотих на місяць, залежно від спеціалізації та досвіду.

Довідка Finance.ua:

Майже дев’ять із десяти українців позитивно оцінюють свою професійну ситуацію в Польщі. Про це свідчать результати дослідження «Барометр польського ринку праці», проведеного компанією Personnel Service.

З 1 березня зросла мінімальна пенсія у Польщі. Тепер вона становить 1878,91 злотих. А на руки пенсіонери отримають 1709,81 злотих.

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