Яким буде курс долара у жовтні: експерт зробив прогноз — Finance.ua

Яким буде курс долара у жовтні: експерт зробив прогноз Вчора 08:00 — Валюта

Курс долара в Україні не зростатиме доти, доки є підтримка Заходу.

«Поки у нас є підтримка наших партнерів, то жодних великих коливань не має бути. Наші резерви під контролем, валюта надходить увесь час. Нацбанк тримає курс таким, який на сьогоднішній день буде комфортним для економіки. Не допускає великих коливань», — прогнозує економіст Володимир Дубровський, передає Gazeta.ua

За його словами, поступово офіційний курс відпускатимуть, але при цьому Нацбанк має достатньо інструментів, щоб не допустити сильних змін, і ситуація нормалізується.

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Як зазначив експерт, курс долара в обмінниках не демонструватиме сильних коливань.

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«Плюс-мінус десяток копійок. Але сильних коливань не має бути. Інфляція національної валюти сповільнюється. Але Нацбанк вважає, що потенціал цього уповільнення вже вичерпується. Зараз гривня входить до нормальних меж. Причин для прискорення чи різкого уповільнення немає».

Довідка Finance.ua:

Національний банк України з 16 вересня 2023 року пом’якшив низку валютних обмежень. Про це повідомляєтьсяна сайті НБУ.

Національний банк послідовно здійснює кроки для збільшення нормативних можливостей фінансових установ з продажу готівкової іноземної валюти з метою нівелювання різниці між готівковим та безготівковим курсом. Це сприяє підвищенню стійкості валютного ринку та стабілізації курсових очікувань.

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УНІАН За матеріалами:

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