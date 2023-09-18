Незначна девальвація: чого очікує уряд від курсу гривні до долара у 2024 році — Finance.ua
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Незначна девальвація: чого очікує уряд від курсу гривні до долара у 2024 році

Валюта
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Незначна девальвація: чого очікує уряд від курсу гривні до долара у 2024 році
Незначна девальвація: чого очікує уряд від курсу гривні до долара у 2024 році
Кабінет міністрів України очікує незначної девальвації національної валюти до долара у 2024 році.
Про це свідчить проєкт бюджету на 2024 рік (№ 10 000).
Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, в припущеннях прогнозу закладена «незначна девальвація гривні».
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«В цілому за підсумком 2024 року очікується звуження дефіциту торгівельного балансу за рахунок пришвидшення зростання експорту (на фоні налагодження логістичних шляхів та відновлення виробничих потужностей) та зменшення імпорту (на фоні відновлення внутрішнього виробництва, девальвації гривні, зменшення обсягу імпорту послуг в умовах зміни напряму міграційних процесів)», — йдеться в документі.
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Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у публічній частині додатків до бюджету, оприлюднених на сайті Ради, відсутнє.
Водночас міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що бюджетний прогноз Мінекономіки щодо середньорічного курсу гривні до долара на 2024 рік становить 41,4 грн/долар. Він також повідомив про бажаність девальвації.

Довідка Finance.ua:

  • голова НБУ Андрій Пишний заявив, що бюджетний курс для курсу, який було закладено до державного бюджету, не є ні прогнозом, ні метою для Національного банку;
  • НБУ тримає офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6 гривень з липня 2022 року. У бюджеті-2023 року закладений курс 42,2 грн/долар. На готівковому ринку курс долара з початку року впав приблизно на 2 гривні: 40,3 до 38,2 грн/долар.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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