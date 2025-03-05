День фінансів: головні заяви Трампа, нова послуга в «Дії», відстрочка від мобілізації в 2025 — Finance.ua

День фінансів: головні заяви Трампа, нова послуга в «Дії», відстрочка від мобілізації в 2025 Сьогодні 17:30

У середу, 5 березня, Finance.ua аналізував, що чекає на нашу країну в найближчому майбутньому. Про це пишемо в новій статті:

Трамп виступив у Конгресі США. Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав лист від Володимира Зеленського щодо готовності сісти за стіл переговорів щодо миру в Україні та підписання угоди про корисні копалини.

Водночас Трамп розгляне відновлення допомоги Україні за умови мирних переговорів, — Білий дім.

Також Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу «золотих карток».

BlackRock купує порти Панамського каналу після тиску адміністрації Трампа.

Скільком українцям підвищили пенсії. 4 березня перші пенсіонери почали 4 березня перші пенсіонери почали отримувати проіндексовані на 11,5% пенсійні виплати. Загалом з березня збільшену пенсію отримуватимуть понад 10 млн українців.

Борги українців у Єдиному реєстру боржників. Понад 164 тисячі нових боргів Понад 164 тисячі нових боргів накопичили українці з грудня 2024 року по березень 2025 — за час, який був потрібний на відновлення роботи Єдиного реєстру боржників після зламу.

Що буде з економікою України у 2025−2026. Попри руйнівний вплив повномасштабного Попри руйнівний вплив повномасштабного вторгнення росії, економіка України демонструє стійкість. Прогнозоване зростання ВВП становить 2.9% у 2025 році та 3.2% у 2026 році. Проте реальний ВВП залишається на 17.4% нижче довоєнного рівня, що свідчить про серйозні структурні проблеми.

Скільки коштів залучив уряд від продажу ОВДП. Впродовж двох місяців 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 45 642,3 млн грн та $255,0 млн. На Впродовж двох місяців 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 45 642,3 млн грн та $255,0 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 59 498,1 млн грн та $353,3 млн.

Шмигаль: в Україні скоротили 30 тисяч чиновників, це допомагає економити держбюджет.

Рейтинг банків України за кількістю активних карток. Все більше українців Все більше українців відмовляються від готівки на користь безготівкових розрахунків. Оплата карткою чи смартфоном стала звичним явищем у магазинах, кафе та навіть на ринках. У результаті банки активно розширюють карткові портфелі, конкуруючи за клієнтів.

А от Європейські банки зафіксували рекордний річний прибуток.

Бронювання бригад для будівництва енергостійких мереж. Операторам і провайдерам Операторам і провайдерам дозволять бронювати всіх працівників будівельних бригад, які прокладають стійкі до знеструмлень інтернет-мережі за технологією xPON.

Також уряд планує розширити бронювання співробітників комунальних служб до 75%.

Відстрочка від мобілізації в 2025 році. В Міністерстві юстиції України повідомили, хто має право на відстрочку в 2025 році. В Міністерстві юстиції України повідомили, хто має право на відстрочку в 2025 році. Розповідаємо про підстави, порядок подання заяви та необхідні документи станом на березень 2025 року.

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