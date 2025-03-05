За які борги українців вносять до Єдиного реєстру боржників (інфографіка) — Finance.ua
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За які борги українців вносять до Єдиного реєстру боржників (інфографіка)

Особисті фінанси
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За які борги українців вносять до Єдиного реєстру боржників (інфографіка)
За які борги українців вносять до Єдиного реєстру боржників (інфографіка)
Понад 164 тисячі нових боргів накопичили українці з грудня 2024 року по березень 2025 — за час, який був потрібний на відновлення роботи Єдиного реєстру боржників після зламу.
Детальніше про це розповіли в Опендатаботі.
Понад 9 млн боргів наразі зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників. На 1,9% або 164 304 проваджень побільшало з моменту останнього оновлення Реєстру у грудні 2024 року. До порівняння, до того за півроку Реєстр виріс на 4,2%.
За цей час на 14% побільшало боргів у вигляді спецконфіскацій — це стягнення майна за рішенням суду у межах кримінальних справ. У таких справах компенсація вартості майна не передбачається. Водночас на 7% побільшало оплатних вилучень предметів, які стали або знаряддям правопорушення, або об’єктом. Також у топі зі зростанням на 9% стягнення майна за виконавчим документом.

За що українці мають найбільше боргів

  • Загалом найчастіше українці потрапляють до Реєстру за несплачені штрафи за порушення ПДР — 1,9 млн або 21,4% від загальної кількості.
  • Ще 20% складають борги за адміністративні правопорушення: понад 1,8 млн.
  • Замикають трійку стягнення на користь державного бюджету — 18% або 1,6 млн.
За які борги українців вносять до Єдиного реєстру боржників (інфографіка)
Майже 75% усіх боргів припадає на чоловіків.
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За які борги українців вносять до Єдиного реєстру боржників (інфографіка)
Найбільше боргів зафіксовано на Дніпропетровщині — 973 185 проваджень, що складає 11% від загальної кількості.
Наслідує Київ із 633 286 боргами (7%) та Харківщина — 620 211 (7%). Значні борги також мають українці на Одещині (525 210) та Донеччині (521 062).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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