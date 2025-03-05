Скільки коштів залучив уряд від продажу ОВДП на аукціонах цього року — Finance.ua

Скільки коштів залучив уряд від продажу ОВДП на аукціонах цього року Сьогодні 09:49

Скільки коштів залучив уряд від продажу ОВДП на аукціонах цього року

Впродовж двох місяців 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 45 642,3 млн грн та $255,0 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 59 498,1 млн грн та $353,3 млн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

За даними Нацбанку, загалом із початку повномасштабного вторгнення до 28 лютого 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1 097 625,0 млн грн, $8 600,4 млн та 2 468,0 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 734 307,8 млн грн, $8 965,6 млн та 2 168,9 млн євро.

«Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у лютому, становила у гривні 16,95% річних, у доларах США — 4,60% річних. ОВДП, номіновані в євро, у лютому не розміщувалися», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в лютому Нацбанк забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП — шляхом проведення аукціонів із розміщення ОВДП з одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.

Водночас, як повідомляється, портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 березня 2025 року становив 190,9 млрд грн в еквіваленті проти 101,4 млрд грн в еквіваленті на 1 березня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,9 раза.

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