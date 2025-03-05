Скільки коштів залучив уряд від продажу ОВДП на аукціонах цього року — Finance.ua
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Скільки коштів залучив уряд від продажу ОВДП на аукціонах цього року

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Скільки коштів залучив уряд від продажу ОВДП на аукціонах цього року
Скільки коштів залучив уряд від продажу ОВДП на аукціонах цього року
Впродовж двох місяців 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 45 642,3 млн грн та $255,0 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 59 498,1 млн грн та $353,3 млн.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
За даними Нацбанку, загалом із початку повномасштабного вторгнення до 28 лютого 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1 097 625,0 млн грн, $8 600,4 млн та 2 468,0 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 734 307,8 млн грн, $8 965,6 млн та 2 168,9 млн євро.
«Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у лютому, становила у гривні 16,95% річних, у доларах США — 4,60% річних. ОВДП, номіновані в євро, у лютому не розміщувалися», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в лютому Нацбанк забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП — шляхом проведення аукціонів із розміщення ОВДП з одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.
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Водночас, як повідомляється, портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 березня 2025 року становив 190,9 млрд грн в еквіваленті проти 101,4 млрд грн в еквіваленті на 1 березня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,9 раза.
За матеріалами:
Finance.ua
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