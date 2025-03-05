BlackRock купує порти Панамського каналу після тиску адміністрації Трампа — Finance.ua
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BlackRock купує порти Панамського каналу після тиску адміністрації Трампа

Фондовий ринок
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Фінансова компанія BlackRock домовилася про придбання двох ключових портів Панамського каналу у гонконгського холдингу CK Hutchison.
Про це пише Financial Times.
Вартість угоди становить 22,8 мільярда доларів, а її ключовою причиною став тиск адміністрації президента США Дональда Трампа, яка вимагала зменшення китайського впливу на стратегічний водний шлях.

Що відомо про угоду

BlackRock разом із партнерами — Global Infrastructure Partners і Terminal Investment Limited — отримає 90% акцій компанії, що керує двома портами в Панамі. Решта 10% належатиме сінгапурському портовому оператору PSA, який є частиною державного інвестиційного фонду Temasek.
Угода також передбачає продаж 80% акцій CK Hutchison Ports, яка керує 43 портами у 23 країнах світу, зокрема у Великій Британії, Німеччині, Мексиці, Австралії та країнах Близького Сходу.
Очікується, що CK Hutchison отримає від угоди понад 19 мільярдів доларів, з яких частина піде на погашення боргів. Після оголошення про продаж акції компанії зросли на 22% під час торгів у Гонконзі.

Чому це сталося зараз

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Китай має надмірний вплив на Панамський канал, а також критикував Панаму за співпрацю з Пекіном. У січні Трамп навіть пригрозив повернути контроль над каналом США, що викликало занепокоєння у панамської влади та міжнародних інвесторів.
Після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року керівництво CK Hutchison почало шукати способи уникнути політичного тиску. Джерела повідомляють, що компанія сприйняла продаж портів як спосіб уникнути потенційних санкцій і конфлікту зі США.
Щоб заручитися підтримкою Білого дому, генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк зустрівся з керівництвом адміністрації Трампа, зокрема й з самим президентом. За словами інсайдерів, консорціум не подав би заявку на покупку, якби не отримав сигналів про підтримку з боку Вашингтона.
За матеріалами:
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