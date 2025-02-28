День фінансів: фіскальні чеки нового зразка, оновлені правила перетину кордону, нарахування субсидій — Finance.ua

День фінансів: фіскальні чеки нового зразка, оновлені правила перетину кордону, нарахування субсидій Сьогодні 17:45

28 лютого, в останній день зими, обговорювались різні зміни, які очікують українців: щодо фіскальних чеків, перетину кордонів, бронювання та отримання субсидій.

Фіскальні чеки нового зразка. З 1 березня в Україні З 1 березня в Україні почнуть застосовувати нові форми чеків для реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Затверджена форма фіскальних чеків містить нові обов’язкові поля. Крім того, перед номером документу обов’язково потрібно буде прописувати слово «чек», щоб покупці краще розуміли, де саме він знаходиться.

Перетин кордону військовозобов’язаними. В Україні В Україні змінили правила перетину кордону . Вони стосуються військовозобов’язаних чоловіків, які перевозять гумдопомогу або медичні вантажі. Водії зможуть перетнути кордон тільки на загальних підставах. Тепер інформацію про таких водіїв не вноситимуть у систему «Шлях».

До речі, Міністерство культури планує унормувати правила перетину кордону для медійних та культурних працівників.

Автоматична перевірка сплати штрафів. В Україні В Україні запровадили автоматизовану систему перевірки сплати штрафів, накладених на іноземних комерційних перевізників, які порушили правила при перетині кордону. Ідеться про механізм, за якого працівники Державної митної служби «бачать» несплачені штрафи. Відповідно іноземні перевізники зобов’язані сплатити вказані штрафи, щоб виїхати з території України.

Зміни в бронюванні. Кабмін Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних та визначення критично важливих підприємств. Нововведення стосуються врахування мобілізованих працівників після 18 травня 2024 року, скасування 72-годинної перевірки для державних органів під час бронювання, скорочення строку анулювання відстрочки до 5 днів, а також уточнення критеріїв визначення підприємств критично важливими.

Санкції США проти рф. Президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії санкцій, введених раніше проти росії через війну в Україні, Президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії санкцій, введених раніше проти росії через війну в Україні, ідеться в документі Білого дому, переданому в американський Федеральний реєстр. Він набуде чинності 28 лютого.

Угода з США про корисні копалини. Сполучені Штати Сполучені Штати сподіваються отримати близько 20 млрд доларів від угоди щодо рідкісноземельних копалин, та вважають, що вона допоможе утримати росію від нападу на «американську власність».

В останні дні геополітичний фактор все більше впливає на поведінку всіх українських ринків, в тому числі і валютний. У новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв дає свої валютні прогнози та аналітику на період з 27 лютого по 5 березня 👇

Нарахування субсидій та пенсій. Сьогодні останній день, коли можна подати заявку на виплату 1000 грн за програмою Зимова єПідтримка. Отримані кошти, однак, можна буде витратити до кінця цього року. Також уряд Сьогодні останній день, коли можна подати заявку на виплату 1000 грн за програмою Зимова єПідтримка. Отримані кошти, однак, можна буде витратити до кінця цього року. Також уряд донарахує субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак вважає, що запровадження накопичувальної пенсійної системи може розпочатися вже з наступного року. Вона наголосила, що запровадження накопичувальної системи відбуватиметься без посилення податкового тиску на платників податків.

Вам терміново необхідна дорога річ, але потрібної суми зараз немає? Можна, звісно, взяти кредит у банку, але це означає, що доведеться переплатити банку зверху пристойну суму. Для таких випадків банки вигадали відмінний фінансовий інструмент, який називається «розстрочка». Вона передбачає розділення суми платежу на кілька частин. Finance.ua вивчив різні варіанти. Ми підібрали вам п’ять безкоштовних (або майже безкоштовних) розстрочок від різних банків:

Споживання електроенергії в повоєнний період. НЕК «Укренерго» НЕК «Укренерго» орієнтується на зростання споживання електроенергії в повоєнний період приблизно на 2% щорічно і вихід за 15 років на довоєнні показники, але з іншим енергоміксом. Також «Укренерго» запускає застосунок, який інформуватиме про стан електросистеми.

За оцінками ЦЕС, після закінчення війни за кордон додатково можуть виїхати 290 тис. українських чоловіків за оптимістичного сценарію, 389 тис. — за середнього та 532 тис. — за песимістичного.

Угода з МВФ. Україна розраховує досягти нової угоди з Міжнародним валютним фондом вже цього тижня. Розмір кредитної допомоги — 15,5 млрд доларів, Україна розраховує досягти нової угоди з Міжнародним валютним фондом вже цього тижня. Розмір кредитної допомоги — 15,5 млрд доларів, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. Співрозмовники Bloomberg повідомили, що «переговори» між урядом України та МВФ «просуваються гладко».

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