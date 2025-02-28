Нарахування субсидій та пенсій: прем‘єр-міністр повідомив деталі — Finance.ua

Нарахування субсидій та пенсій: прем‘єр-міністр повідомив деталі Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Нарахування субсидій та пенсій: прем‘єр-міністр повідомив деталі

Сьогодні останній день, коли можна подати заявку на виплату 1000 грн за програмою Зимова єПідтримка. Отримані кошти, однак, можна буде витратити до кінця цього року.

Про це заявив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

З його слів, загалом майже 14,4 млн українців подали заявки та отримують відповідні виплати. Це рекордні показники для державної програми, які продемонстрували її нагальність та важливість для людей.

Також Шмигаль зазначив, що із завершенням «Зимової підтримки», деякі програми не завершуються. Так, вчительська щомісячна доплата зберігається, її продовжують отримувати майже 500 тисяч педагогів.

Програми, що продовжують працювати:

Безкоштовне харчування для учнів початкової школи продовжується. Його вже підтримує понад 1 млн дітей.

Субсидії на оплату комунальних послуг зберігаються.

«Доступні ліки» будуть розширюватися.

За програмою єКнига — 108 тисяч заявок.

Продовжується прийом заявок на отримання субсидії на оренду житла для ВПО.

«Сьогодні ухвалюємо рішення, за яким донарахуємо субсидії людям, які їх не отримали через несвоєчасно подані дані. Це особливо стосується ситуації, коли люди живуть в ОСББ, і надавачі послуг подали інформацію із затримкою або взагалі не подали», — сказав він.

Шмигаль також заявив, що 1 березня відбудеться індексація пенсій. Зростання буде на 11,5% для майже 10 млн пенсіонерів.

Раніше Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що необхідність середнього рівня заробітної плати на рівні 2,5 мінімальної (20 тис грн) для бронювання від мобілізації є реалізацією принципу «воюй або працюй».

Нагадаємо, Кабмін у кінці листопада змінив порядок бронювання військовозобов’язаних, також критерії та процедуру визначення критично важливих підприємств, запровадив механізм бронювання через «Дію».

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