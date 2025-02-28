В Україні запрацювала автоматична перевірка сплати штрафів під час перетину кордону — Finance.ua

В Україні запрацювала автоматична перевірка сплати штрафів під час перетину кордону Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

В Україні запрацювала автоматична перевірка сплати штрафів під час перетину кордону

В Україні запровадили автоматизовану систему перевірки сплати штрафів, накладених «Укртрансбезпекою» на іноземних комерційних перевізників, які порушили правила при перетині кордону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій України.

«Фактично, йдеться про механізм, за якого працівники Державної митної служби „бачать“ несплачені штрафи іноземними перевізниками під час виїзду автомобіля з території України. Відповідно іноземні перевізники зобов’язані сплатити вказані штрафи, щоб виїхати з території України», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що такі ж механізми працюють на територіях сусідніх з Україною держав щодо іноземних перевізників, зокрема українських.

Відповідна інтеграція повноцінно працює з 20 лютого. За цей час іноземні перевізники сплатили штрафів на майже 6,9 мільйонів гривень. Мова про 755 штрафів. Цей перелік включає штрафи, складені у 2024 році.

Загалом же, у минулому році на іноземних перевізників склали 3237 штрафів на суму 21,6 мільйонів гривень. З цих штрафів сплачено було на суму 11,7 мільйонів гривень, разом з тими, що були сплачені після запровадження автоматичної інтеграції.

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