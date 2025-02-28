В «Укренерго» порахували, що споживання електроенергії вийде на довоєнний рівень за 15 років — Finance.ua
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В «Укренерго» порахували, що споживання електроенергії вийде на довоєнний рівень за 15 років

Енергетика
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В «Укренерго» порахували, що споживання електроенергії вийде на довоєнний рівень за 15 років
В «Укренерго» порахували, що споживання електроенергії вийде на довоєнний рівень за 15 років
НЕК «Укренерго» орієнтується на зростання споживання електроенергії в повоєнний період приблизно на 2% щорічно і вихід за 15 років на довоєнні показники, але з іншим енергоміксом.
Про це повідомив директор з управління ОЕС України, член правління компанії Віталій Зайченко.
«При розгляді майбутнього енергоміксу ми ґрунтуємося на економічних прогнозах від Мінекономіки, і на післявоєнний період вони є досить оптимістичні з ростом на 5−7% ВВП країни.
В нашому перерахунку це виливається приблизно в 2% росту споживання електроенергії, і ми розуміємо, що за 15 років повернемося до довоєнного рівня споживання, але воно буде зовсім іншим: зміниться і структура, і споживачі", — сказав Зайченко.
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За його словами, насамперед слід очікувати підвищеного рівня енергоефективності, що є однією зі стратегічних цілей держави, аби забезпечити ефективність економіки.
Зайченко зазначив, що одним з найголовніших факторів, які тиснуть на енергомікс, є декарбонізація.
«Ми розуміємо, що держава взяла на себе зобов’язання щодо закриття теплової генерації, яка не відповідає вимогам до екологічності й викидів. Але якщо не буде внесено суттєвих змін у цю програму декарбонізації, то після 2025 року ми втратимо досить багато теплової генерації, яку потрібно буде заміщувати», — пояснив головний диспетчер ОЕС України.
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Другим питання формування енергоміксу він назвав збільшення генерації ВДЕ, вказавши, що до 2030 року потужність сонячних електростанцій як промислових, так і просьюмерів може збільшитися до 11 тис. МВт (зараз приблизно 6 тис.)
За його словами, це природний процес, бо технології дешевшають, як і у випадку з вітроенергетикою, розвитку якої зараз заважає тільки війна.
Водночас він вказав, що наступним чинником впливу на енергомікс буде потреба в балансуванні енергосистеми.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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