Україні потрібно до 2 млрд кубометрів імпортного газу після ворожих атак — Finance.ua
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Україні потрібно до 2 млрд кубометрів імпортного газу після ворожих атак

Енергетика
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Україні потрібно до 2 млрд кубометрів імпортного газу після ворожих атак
Україні потрібно до 2 млрд кубометрів імпортного газу після ворожих атак
Через російські атаки Україні доведеться закупити від 1 до 2 млрд кубометрів газу 2025 року, аби підготуватися до наступного опалювального сезону.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на гендиректора «ДТЕК» Максима Тімченка.
Тімченко зазначив, що точний обсяг імпорту залежатиме від відновлення газової інфраструктури, видобутку й погодних умов.
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У 2024 році, за даними ExPro Consulting, Україна отримала 724 млн кубометрів закордонного газу. Приблизно третину палива реекспортували до сусідніх країн, які використовували українські сховища. Після ударів рф по газовій інфраструктурі цієї зими Україна збільшила імпорт палива з ЄС.
«Попри пошкодження 90% генерувальних потужностей ДТЕК, більшість із них вдалося відновити. Пошкодження газової інфраструктури не є настільки значними», — зазначив гендиректор ДТЕК.
У Bloomberg наголосили, що компанія планує інвестувати 600 млн євро у вітроенергетику й акумуляторні батареї протягом двох наступних років. Зокрема, ДТЕК розвиває проєкти в Румунії, Польщі й Хорватії та розглядає інші ринки Південно-Східної Європи.
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