Прикордонники пояснили, як тепер будуть виїздити за кордон митці та медійники — Finance.ua

Прикордонники пояснили, як тепер будуть виїздити за кордон митці та медійники Сьогодні 10:44

Міністерство культури України планує унормувати правила перетину кордону для медійних та культурних працівників.

Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Мінкульт розробляє пропозиції, які дозволять чітко прописати правила для цієї категорії громадян у рамках постанови уряду № 57.

«Власне своє рішення може прокоментувати Міністерство культури, чому і на чому воно ґрунтується. Але ми бачили, що Мінкульт виходить з пропозицією, щоб повністю унормувати цю норму для цієї категорії громадян щодо перетину кордону», — зазначив він.

Демченко також наголосив, що зараз медійники та представники культури, які мають бронювання на час мобілізації, можуть перетинати кордон за наявності відповідних документів, таких як службове відрядження, військово-обліковий документ і бронювання. Водночас, прикордонники ретельно перевірятимуть ці документи під час проходження контролю.

«Якщо під час перевірки буде підтверджено, що у особи є всі необхідні документи, то вони будуть пропущені через держкордон на виїзд з України», — підкреслив Демченко. Також можливість перетину кордону мають особи, які підпадають під інші умови пропуску, зокрема багатодітні батьки або особи, виключені з військового обліку.

Виїзд за кордон під час воєнного стану

5 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на щонайменше 90 днів.

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