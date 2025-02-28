Прикордонники пояснили, як тепер будуть виїздити за кордон митці та медійники — Finance.ua

Прикордонники пояснили, як тепер будуть виїздити за кордон митці та медійники
Міністерство культури України планує унормувати правила перетину кордону для медійних та культурних працівників.
Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.
За його словами, Мінкульт розробляє пропозиції, які дозволять чітко прописати правила для цієї категорії громадян у рамках постанови уряду № 57.
«Власне своє рішення може прокоментувати Міністерство культури, чому і на чому воно ґрунтується. Але ми бачили, що Мінкульт виходить з пропозицією, щоб повністю унормувати цю норму для цієї категорії громадян щодо перетину кордону», — зазначив він.
Демченко також наголосив, що зараз медійники та представники культури, які мають бронювання на час мобілізації, можуть перетинати кордон за наявності відповідних документів, таких як службове відрядження, військово-обліковий документ і бронювання. Водночас, прикордонники ретельно перевірятимуть ці документи під час проходження контролю.
«Якщо під час перевірки буде підтверджено, що у особи є всі необхідні документи, то вони будуть пропущені через держкордон на виїзд з України», — підкреслив Демченко. Також можливість перетину кордону мають особи, які підпадають під інші умови пропуску, зокрема багатодітні батьки або особи, виключені з військового обліку.
Виїзд за кордон під час воєнного стану
5 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на щонайменше 90 днів.
Поділитися новиною