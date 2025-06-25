День фінансів: фінансування армії, податковий режим для ОПК, штрафи від ТЦК — Finance.ua

День фінансів: фінансування армії, податковий режим для ОПК, штрафи від ТЦК Сьогодні 17:45

Середа, 25 червня, відзначилася важливими рішеннями у сфері оборони, держбюджету і цифрових сервісів.

Фінансування армії

За перші 5 місяців цього року уряд виділив на оборону та безпеку України майже 1 трлн грн. Це 2/3 від усього, що витрачається з державного бюджету. Сьогодні уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення плану видатків бюджету ще на 400 млрд грн.

Кредитування військових

Народний депутат Данило Гетманцев повідомив про зміни для військовослужбовців і ветеранів щодо кредитування. Серед ключових ініціатив — запровадження фіксованих кредитних лімітів та розробка механізму компенсації банкам за втрати, пов’язані з безвідсотковими позиками.

Податковий режим для ОПК

У Верховну Раду внесли пакет законопроєктів , що передбачають створення спеціального податкового режиму для оборонно-промислового комплексу. Міноборони сформує перелік підприємств, які стануть резидентами Defence City. Ці підприємства отримають системну державну підтримку, серед якої — податкові пільги, спрощення митних процедур та експортного контролю, а також гарантії інформаційної та юридичної безпеки.

Відпустки військових

Українське законодавство передбачає різні види відпусток для військовослужбовців, залежно від ситуацій. Переважна більшість із них передбачає збереження нарахування грошового забезпечення. Про особливості видів відпусток для військовослужбовців — розповідаємо тут

🏄 У сучасному світі, де тривожність і стрес стали буденністю, відпустка та відпочинок — це не просто спосіб змінити ландшафт за вікном. Це важливий ресурс для відновлення, перезавантаження та ментального здоров’я.

Та попри це, багато хто досі переконаний, що це виключно для тих, хто має «зайві» гроші. Насправді — ні. У новій статті Finance.ua зібрав практичні поради та бюджетні напрямки, які допоможуть подорожувати доступно, цікаво й без фінансового стресу:

Довіра до банків

Українці почали більше довіряти банкам. Показник довіри стабільно зростає упродовж усіх трьох років повномасштабної війни, з 56% у 2021-му до 68% у 2025-му. З’явилась нова тенденція — кількість осіб, які відкривають карткові рахунки з власної ініціативи, зростає. Також спостерігається стабільне зростання популярності онлайн-банкінгу.

Спецтрибунал для росії

На сайті Ради Європи опублікували фінальну версію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, над яким українська делегація працювала понад два роки. Цей документ дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав війну в Україні.

Нові сервіси від ПФУ, ДТЕК та «Дії»

На порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в особистому кабінеті з’явився новий сервіс для пенсіонерів — «Моя ідентифікація». Сервіс дозволяє переконатися, що ідентифікація була проведена, тому виплати продовжать нараховувати.

Зі свого боку ДТЕК Київські електромережі пропонує клієнтам новий сервіс «Що, як і чому?» у чат-боті у Viber і Telegram. Це цифровий помічник, який пояснює, як діяти в типових ситуаціях взаємодії з ДТЕК.

У «Дії» скоро з’явиться нова послуга — витяг про несудимість з апостилем. Її тестування вже розпочали . Витяг можна буде оформити онлайн, а оригінал отримати поштою.

Штрафи від ТЦК

За даними Опендатабот, з початку 2025 року ТЦК відкрили 28 212 адміністративних проваджень за порушення правил військового обліку. Лише з квітня додалося понад 11 тисяч нових проваджень. Найбільше справ від початку року відкрили у Києві — 3 835. Однак рекорд зафіксували на Чернігівщині. Чернігівський районний ТЦК відкрив одразу 8 справ проти одного чоловіка — п’ять із них у квітні, ще три на початку червня.

Перевірки для ВПО

З 1 липня 2025 року Міністерство фінансів проводитиме перевірки щодо перебування внутрішньо переміщених осіб за кордоном більше 90 днів. Після додаткової перевірки цей статус можуть скасувати.

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