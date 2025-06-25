ДТЕК Київські електромережі запустив новий сервіс — Finance.ua

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ДТЕК Київські електромережі запустив новий сервіс

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ДТЕК Київські електромережі запустив новий сервіс
ДТЕК Київські електромережі запустив новий сервіс
ДТЕК Київські електромережі пропонує клієнтам новий сервіс у чат-боті у Viber і Telegram.
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Це цифровий помічник, що працює цілодобово та допомагає за лічені хвилини знайти відповіді на найпоширеніші питання — від передачі показників до укладання договору.
Сервіс «Що, як і чому?»
Це цифровий помічник, розроблений на основі реальних звернень клієнтів до енергокомпанії. Він просто і зрозуміло пояснює, як діяти в типових ситуаціях взаємодії з ДТЕК Київські електромережі.
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У новому сервісі можна дізнатися про те:
  • як і коли передавати показники лічильника;
  • що таке лічильник День-Ніч і як з ним економити на платіжках;
  • які послуги щодо лічильників безкоштовні, а за що доведеться заплатити;
  • що робити при зникненні світла чи проблемах із напругою;
  • як укласти або переукласти договір на розподіл електроенергії;
  • як діяти у випадку відключення через заборгованість за світло;
  • інші практичні поради.
Сервіс працює 24/7.
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Як працює
  1. У пошуку месенджера Viber або Telegram введіть «ДТЕК Київські електромережі».
  2. Підпишіться, поділившись номером телефону.
  3. Додайте номер свого особового рахунка (знайти його можна в додатках до договору на розподіл з ДТЕК Київські електромережі).
  4. Оберіть у меню опцію «Що, як і чому?» — і отримуйте відповіді миттєво.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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