ДТЕК Київські електромережі запустив новий сервіс — Finance.ua

ДТЕК Київські електромережі запустив новий сервіс Сьогодні 16:12 — Особисті фінанси

ДТЕК Київські електромережі запустив новий сервіс

ДТЕК Київські електромережі пропонує клієнтам новий сервіс у чат-боті у Viber і Telegram.

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Це цифровий помічник, що працює цілодобово та допомагає за лічені хвилини знайти відповіді на найпоширеніші питання — від передачі показників до укладання договору.

Сервіс «Що, як і чому?»

Це цифровий помічник, розроблений на основі реальних звернень клієнтів до енергокомпанії. Він просто і зрозуміло пояснює, як діяти в типових ситуаціях взаємодії з ДТЕК Київські електромережі.

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У новому сервісі можна дізнатися про те:

як і коли передавати показники лічильника;

що таке лічильник День-Ніч і як з ним економити на платіжках;

які послуги щодо лічильників безкоштовні, а за що доведеться заплатити;

що робити при зникненні світла чи проблемах із напругою;

як укласти або переукласти договір на розподіл електроенергії;

як діяти у випадку відключення через заборгованість за світло;

інші практичні поради.

Сервіс працює 24/7.

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Як працює

У пошуку месенджера Viber або Telegram введіть «ДТЕК Київські електромережі». Підпишіться, поділившись номером телефону. Додайте номер свого особового рахунка (знайти його можна в додатках до договору на розподіл з ДТЕК Київські електромережі). Оберіть у меню опцію «Що, як і чому?» — і отримуйте відповіді миттєво.

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