ДТЕК Київські електромережі запустив новий сервіс — Finance.ua

ДТЕК Київські електромережі запустив новий сервіс
ДТЕК Київські електромережі пропонує клієнтам новий сервіс у чат-боті у Viber і Telegram.
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Це цифровий помічник, що працює цілодобово та допомагає за лічені хвилини знайти відповіді на найпоширеніші питання — від передачі показників до укладання договору.
Сервіс «Що, як і чому?»
Це цифровий помічник, розроблений на основі реальних звернень клієнтів до енергокомпанії. Він просто і зрозуміло пояснює, як діяти в типових ситуаціях взаємодії з ДТЕК Київські електромережі.
У новому сервісі можна дізнатися про те:
- як і коли передавати показники лічильника;
- що таке лічильник День-Ніч і як з ним економити на платіжках;
- які послуги щодо лічильників безкоштовні, а за що доведеться заплатити;
- що робити при зникненні світла чи проблемах із напругою;
- як укласти або переукласти договір на розподіл електроенергії;
- як діяти у випадку відключення через заборгованість за світло;
- інші практичні поради.
Сервіс працює 24/7.
Як працює
- У пошуку месенджера Viber або Telegram введіть «ДТЕК Київські електромережі».
- Підпишіться, поділившись номером телефону.
- Додайте номер свого особового рахунка (знайти його можна в додатках до договору на розподіл з ДТЕК Київські електромережі).
- Оберіть у меню опцію «Що, як і чому?» — і отримуйте відповіді миттєво.
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