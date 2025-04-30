ДТЕК ВДЕ планує будівництво установок зберігання енергії в Україні — Finance.ua
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ДТЕК ВДЕ планує будівництво установок зберігання енергії в Україні

Енергетика
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ДТЕК ВДЕ планує будівництво установок зберігання енергії в Україні
ДТЕК ВДЕ планує будівництво установок зберігання енергії в Україні
Компанія DTEK Renewables Finance B.V. (ДТЕК ВДЕ) оголосила про намір реалізувати в Україні масштабні проєкти зі створення установок зберігання енергії (УЗЕ) загальною потужністю до 500 МВт. У зв’язку з цим компанія ініціювала зміни до трастового договору за єврооблігаціями та умов міжгрупового фінансування й операцій.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Як зазначається у повідомленні на Ірландській фондовій біржі, розвиток технологій акумуляторного зберігання є ключовим елементом забезпечення енергетичної безпеки України на тлі викликів, з якими стикається енергосистема країни.
У серпні 2024 року низка дочірніх компаній ДТЕК ВДЕ взяла участь в аукціоні на ринку допоміжних послуг і уклала п’ятирічні контракти з НЕК «Укренерго» на надання таких послуг за допомогою УЗЕ потужністю 140 МВт.
Перший етап реалізації передбачає створення систем акумуляторного зберігання енергії сумарною потужністю 200 МВт, які планується ввести в експлуатацію до IV кварталу 2025 року. Для фінансування проєкту компанії можуть залучити боргові кошти обсягом до 300 млн євро під забезпечення активів та гарантії материнської компанії, а в подальшому — рефінансувати цей борг через фінансові установи.
Також допускається можливість продажу понад 50% проєктних компаній стороннім інвесторам з метою монетизації вартості проєктів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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