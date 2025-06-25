Українці почали більше довіряти банкам — результати опитування — Finance.ua
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Українці почали більше довіряти банкам — результати опитування

Кредит&Депозит
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Українці почали більше довіряти банкам — результати опитування
Українці почали більше довіряти банкам — результати опитування
Українці почали більше довіряти банкам: показник довіри стабільно зростає упродовж усіх трьох років повномасштабної війни, з 56% у 2021-му до 68% у 2025-му.
Такі результати загальнонаціонального репрезентативного опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Фонду гарантування вкладів у квітні-травні 2025 року, повідомляє пресслужба ФГВФО.
Також значно зросла проінформованість про Фонд гарантування вкладів: з 34% у 2021 році до 47% у 2025 році. Тобто про установу знає кожен другий опитаний українець.

Як українці обирають «свій» банк

Дані дослідження показали, що наявність гарантії за вкладами є одним із п’яти визначальних критеріїв при виборі банку для відкриття рахунку — його враховує майже третина користувачів фінансових послуг.
Які фактори впливають найбільше:
  • 55% опитаних (проти 46% у 2021) — повідомили, що основним чинником вибору банку є сприйняття його як надійного та стабільного;
  • 31% (проти 25% у 2021 р.) орієнтується на власний попередній досвід;
  • 29% - на наявність мережі банкоматів та відділень.
Також з’явилась нова тенденція — кількість осіб, які відкривають карткові рахунки з власної ініціативи, зростає. Також спостерігається стабільне зростання популярності онлайн-банкінгу: якщо у 2021 році мобільними або інтернет-банком користувалися 41% опитаних, то у 2025 році — вже 59%.

Потрібно більше інформувати про гарантії за вкладами

Опитування показало: багато громадян досі не знають актуальні умови гарантування вкладів, зокрема про зміну гарантованої суми — від «довоєнних» 200 тис. грн до повного покриття вкладу на період дії воєнного стану.
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Крім того, 35% респондентів зазначили, що їм бракує інформації про умови гарантій, а 30% — про порядок виплат відшкодування у разі банкрутства банку.
При цьому для більшості вкладників (53%) основним джерелом інформації є банк, у якому відкрито рахунок. Загалом зростає рівень довіри до інформації, отриманої безпосередньо від банків: їм довіряють 33% опитаних у 2025 році, тоді як у 2021 році таких було лише 21%.
Нагадаємо, згідно з оглядом НБУ, українці все частіше обирають депозити на 6−12 місяців. Попит на строкові гривневі депозити помітно зріс. Якщо на початку року приріст вкладів строком понад 3 місяці становив менш як 2 млрд грн на місяць, то в березні він досяг 4 млрд грн, а у квітні й травні — 5−6 млрд грн щомісяця.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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